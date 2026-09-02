Las noticias más importantes del 02 de septiembre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Multihomicidio en Edomex: muere tecladista de Camilo Séptimo junto con familiares en Atizapán: Jonathan Meléndez, conocido como “Honas” y vinculado a Camilo Séptimo como tecladista y fundador, fue localizado sin vida junto con otras tres personas.

➔ Caen dos por asesinato de músico de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán; uno era su socio: Un video relacionado con el multihomicidio en Atizapán también fue difundido mientras autoridades confirmaron que un niño de 6 años fue hallado con vida.

➔ Futbol, peleas de gallos y armas... ‘Chuchito Nini’, el niño sicario de 15 años presumía en redes su vida como lugarteniente de ‘Los Reyes’: Chuchito Nini, adolescente de 15 años, murió en un operativo en Michoacán. Sus redes sociales muestran casi dos años de publicaciones.

➔ TV Azteca vs la 4T... reúne a Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín en nuevo programa de análisis político: TV Azteca estrenará Tolerancia Cero con Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín, tres voces críticas de la 4T.

➔ Aseguran que EU le quitó la visa a Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Cancún; ella lo niega: La alcaldesa con licencia de Benito Juárez aseguró que la información difundida sobre ella y su familia es falsa y afirmó que su documentación está en orden

MUNDO

➔ Uber anuncia el despido de alrededor de 3 mil 300 trabajadores: Explicó que entre los objetivos de la reducción está simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de ubicación de la misma.

➔ Putin promete apoyar a Irán y resistir las sanciones estadounidenses tras reunirse con el líder del régimen: Rusia ha estado ayudando a Irán durante toda la guerra con Estados Unidos

➔ Mark Carney insta a Trump a ‘empezar a tomarse las cosas en serio’ en medio de la escalada de la guerra comercial: Canadá anunció que impondría aranceles de represalia a productos estadounidenses por valor de 20 mil millones de dólares a partir del 8 de septiembre.

COAHUILA

➔ ¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila: Un ciudadano grabó las imágenes y las difundió en redes sociales; usuarios solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales.

➔ Explosión cimbra al exclusivo fraccionamiento San Alberto en Saltillo; hay un muerto y dos más con lesiones graves: El propietario de la vivienda murió tras sufrir quemaduras en todo el cuerpo; dos trabajadores resultaron gravemente lesionados.

➔ Agresión desata represalia en Lomas Verdes de Saltillo; FGE investiga ataque y daños a vivienda (video): La Fiscalía de Coahuila investiga tanto la agresión contra un hombre de 31 años como los daños y amenazas registrados posteriormente en el domicilio de uno de los presuntos agresores

➔ Confirma Fiscalía de Coahuila fallecimiento de hombre tras explosión por fuga de gas en San Alberto: Protección Civil coordinará acciones con la Federación para revisar el mantenimiento de pipas y la capacitación de operadores.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?: La cinta saltillense protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto lleva a la pantalla una historia de violencia de género y acoso ambientada en la capital de Coahuila.

➔ América ficha a Carlos Álvarez: así juega el español que buscó Benfica: Formado en Sevilla y protagonista del ascenso del Levante, el mediapunta zurdo busca potenciar el ataque de Guillermo Almada

➔ HBO Max sorprende con nuevo adelanto de la serie de ‘Harry Potter’: El segundo tráiler muestra por primera vez a varios de los profesores de Hogwarts y adelanta algunos de los elementos mágicos que aparecerán en la historia.

➔ Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos: El exatacante de Chivas disputó 81 minutos en la goleada 4-0 sobre AEL Larissa, con la que el club del Pireo abrió la Copa de Grecia.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

➔ Profeco detecta fallas en sopas Maruchan, MAMA, Nissin y Chef Woo; ¿qué tienen realmente?: Profeco detectó diferencias en grasa, contenido neto e información comercial en sopas instantáneas de marcas como Maruchan, Chef Woo, MAMA y Nissin.