Las noticias más importantes del 02 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 02 de septiembre en México
    Las noticias más importantes del 02 de septiembre en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Multihomicidio en Edomex: muere tecladista de Camilo Séptimo junto con familiares en Atizapán: Jonathan Meléndez, conocido como “Honas” y vinculado a Camilo Séptimo como tecladista y fundador, fue localizado sin vida junto con otras tres personas.

Caen dos por asesinato de músico de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán; uno era su socio: Un video relacionado con el multihomicidio en Atizapán también fue difundido mientras autoridades confirmaron que un niño de 6 años fue hallado con vida.

Futbol, peleas de gallos y armas... ‘Chuchito Nini’, el niño sicario de 15 años presumía en redes su vida como lugarteniente de ‘Los Reyes’: Chuchito Nini, adolescente de 15 años, murió en un operativo en Michoacán. Sus redes sociales muestran casi dos años de publicaciones.

TV Azteca vs la 4T... reúne a Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín en nuevo programa de análisis político: TV Azteca estrenará Tolerancia Cero con Jorge Castañeda, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín, tres voces críticas de la 4T.

Aseguran que EU le quitó la visa a Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Cancún; ella lo niega: La alcaldesa con licencia de Benito Juárez aseguró que la información difundida sobre ella y su familia es falsa y afirmó que su documentación está en orden

MUNDO

Uber anuncia el despido de alrededor de 3 mil 300 trabajadores: Explicó que entre los objetivos de la reducción está simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de ubicación de la misma.

Putin promete apoyar a Irán y resistir las sanciones estadounidenses tras reunirse con el líder del régimen: Rusia ha estado ayudando a Irán durante toda la guerra con Estados Unidos

Mark Carney insta a Trump a ‘empezar a tomarse las cosas en serio’ en medio de la escalada de la guerra comercial: Canadá anunció que impondría aranceles de represalia a productos estadounidenses por valor de 20 mil millones de dólares a partir del 8 de septiembre.

COAHUILA

¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila: Un ciudadano grabó las imágenes y las difundió en redes sociales; usuarios solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales.

Explosión cimbra al exclusivo fraccionamiento San Alberto en Saltillo; hay un muerto y dos más con lesiones graves: El propietario de la vivienda murió tras sufrir quemaduras en todo el cuerpo; dos trabajadores resultaron gravemente lesionados.

Agresión desata represalia en Lomas Verdes de Saltillo; FGE investiga ataque y daños a vivienda (video): La Fiscalía de Coahuila investiga tanto la agresión contra un hombre de 31 años como los daños y amenazas registrados posteriormente en el domicilio de uno de los presuntos agresores

Confirma Fiscalía de Coahuila fallecimiento de hombre tras explosión por fuga de gas en San Alberto: Protección Civil coordinará acciones con la Federación para revisar el mantenimiento de pipas y la capacitación de operadores.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡De Saltillo para México! ¿En qué cines puedes ver ‘El Desaire’?: La cinta saltillense protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto lleva a la pantalla una historia de violencia de género y acoso ambientada en la capital de Coahuila.

América ficha a Carlos Álvarez: así juega el español que buscó Benfica: Formado en Sevilla y protagonista del ascenso del Levante, el mediapunta zurdo busca potenciar el ataque de Guillermo Almada

HBO Max sorprende con nuevo adelanto de la serie de ‘Harry Potter’: El segundo tráiler muestra por primera vez a varios de los profesores de Hogwarts y adelanta algunos de los elementos mágicos que aparecerán en la historia.

Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos: El exatacante de Chivas disputó 81 minutos en la goleada 4-0 sobre AEL Larissa, con la que el club del Pireo abrió la Copa de Grecia.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

Profeco detecta fallas en sopas Maruchan, MAMA, Nissin y Chef Woo; ¿qué tienen realmente?: Profeco detectó diferencias en grasa, contenido neto e información comercial en sopas instantáneas de marcas como Maruchan, Chef Woo, MAMA y Nissin.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Redime cine saltillense a Rosita Alvírez
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Sheinbaum niega rompimiento, pero ya no habla de Obrador
Armando “Hormiga” González celebró con su característico “Kamehameha” su primer gol con Olympiacos, ante AEL Larissa.

Hormiga González brilla con gol y asistencia en Olympiacos
La noticia del fallecimiento del músico, de 38 años, fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Fans reaccionan al fallecimiento del tecladista de Camilo Séptimo
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El ruido como expresión de violencia urbana

El video de un hombre que aparentemente arrastra a un perro generó indignación en redes sociales de Acuña, Coahuila.

¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila