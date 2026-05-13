Las noticias más importantes del 13 de mayo en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 13 de mayo en México
    Las noticias más importantes del 13 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

¿Adiós a los Frentes Fríos?: Prepárese...Fuertes vientos, temperaturas extremas, tormentas eléctricas, lluvias y granizo azotarán al territorio mexicano, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Una ficción del tamaño del universo’... Sheinbaum desmiente a CNN sobre la operación de agentes de la CIA en México: La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “mentirosa” una publicación de CNN sobre presuntas operaciones de la CIA en México y acusó intentos de confrontación bilateral

Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas: La contradicción ocurre en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

FGR abre nueva línea de investigación por invasión de competencia federal en el caso CIA en Chihuahua: En una tarjeta informativa, detalló que las funciones en materia de seguridad nacional son únicamente competencia del Gobierno de México

Fiscalía de Sinaloa aclara que camioneta ligada al caso Cuén no fue destruida en incendio de pensión vehicular: Incendio en pensión de la Fiscalía de Sinaloa deja 42 vehículos dañados; descartan afectación a camioneta ligada al caso Cuén

Marcha en Chihuahua por juicio político para Maru Campos es decisión de Morena: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum afirmó que la movilización de Morena contra Maru Campos en Chihuahua corresponde únicamente al partido y pidió investigar el asesinato de una dirigente local

MUNDO

El nuevo presupuesto estimado para EU de la guerra en Irán asciende ahora a 29 mil millones de dólares: Hegseth y su grupo del Pentágono testificaron ante el subcomité sobre la solicitud presupuestaria del presidente Trump de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027

La producción petrolera cae casi un 34% debido a cierre del Ormuz: La pérdida acumulada por el grupo de 12 países desde el inicio de la guerra el 28 de febrero es de 9.67 mbd

Estados Unidos investigará como ‘tráfico de personas’ casos de 7 migrantes muertos en trenes de carga: Como iniciativa para prevenir el cruce ilegal, Estados Unidos promociona la campaña ‘Ni lo intentes’ con tal de desmotivar a los migrantes de colaborar con coyotes

COAHUILA

Refuerza Coahuila cerco sanitario ante detección de gusano barrenador en perros: El Gobierno del Estado aseguró que ya existe una estrategia coordinada con Senasica para evitar la propagación de la plaga hacia el ganado y fauna local

“Monclova necesita que la Federación la voltee a ver”; empresarios confían en la reactivación de AHMSA: CANACINTRA Monclova señala que existen empresas interesadas en la siderúrgica, pero advierte que se necesita voluntad del Gobierno Federal para resolver la crisis en el municipio

Ofertan más de 600 vacantes en Feria de Empleo en Saltillo: La jornada reunió a 26 empresas e instituciones con oportunidades laborales para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Titular en su sexto Mundial? El plan de la Selección Mexicana con Memo Ochoa para el arranque de 2026: El veterano portero ya trabaja en el CAR bajo la mirada de Javier Aguirre y podría abrir con el Tri ante Sudáfrica en el Estadio Banorte

¡Son fans de México! Continúa U2 grabando su nuevo videoclip en CDMX: En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a los músicos tocando y cantando desde el techo del camión

Saltillo: Anuncian el Festival Internacional de las Artes 449 y durará 42 días: El evento contará con la presencia de 11 estados invitados, entre ellos CDMX, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, y participarán artistas de 10 países como Brasil, Corea, España, Francia, Italia y Rusia

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos: La obligación de registrar líneas celulares con CURP representa uno de los cambios más importantes en telecomunicaciones en los últimos años en México.

¿Qué fue del chimpancé Bubbles de Michael Jackson?: Aunque Michael Jackson tenía todo tipo de animales, el chimpancé Bubbles se volvió un icono para la cultura pop de los 80 y 90

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Política
Industria

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Al asegurar que ya se presentaron cuatro denuncias por venta de boletos para los partidos del repechaje, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, alertó por posibles fraudes.

Fiscalía de Nuevo León lanza alerta por fraudes en la venta de boletos mundialistas
Incendio en pensión vehicular de la Fiscalía de Sinaloa consumió 42 autos, pero autoridades aclararon que la camioneta del caso Cuén no estaba ahí.

Fiscalía de Sinaloa aclara que camioneta ligada al caso Cuén no fue destruida en incendio de pensión vehicular
Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch ofrecieron versiones distintas sobre quién solicitó el esquema de seguridad para Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas
Las finanzas de Pemex y CFE siguen representando una carga para el erario federal que tiene que aportar subsidios para solventarlas.

Presiones financieras de Pemex y CFE arrastran calificación de México, advierte S&P
Durante la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, escuchó quejas bipartidistas sobre el hecho de que el Pentágono no ha sido más transparente.

El nuevo presupuesto estimado para EU de la guerra en Irán asciende ahora a 29 mil millones de dólares
Un activista participa en una manifestación durante una conferencia sobre la transición energética hacia fuentes de energía alternativas, el lunes 27 de abril de 2026, en Santa Marta, Colombia.

¿Es el cambio climático es sexista?, oenegés consideran que sí
Se trata de un desplome récord del bombeo conjunto, superior al recorte histórico implementado voluntariamente por la crisis de la pandemia de covid

La producción petrolera cae casi un 34% debido a cierre del Ormuz
Brote de gastroenteritis en crucero en Francia

Brote de vómitos y diarrea en otro crucero alerta a las autoridades sanitarias francesas