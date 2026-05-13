Las noticias más importantes del 13 de mayo en México

CLIMA

➔ ¿Adiós a los Frentes Fríos?: Prepárese...Fuertes vientos, temperaturas extremas, tormentas eléctricas, lluvias y granizo azotarán al territorio mexicano, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Una ficción del tamaño del universo’... Sheinbaum desmiente a CNN sobre la operación de agentes de la CIA en México: La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “mentirosa” una publicación de CNN sobre presuntas operaciones de la CIA en México y acusó intentos de confrontación bilateral

➔ Sheinbaum y Harfuch chocan por seguridad de Rocha Moya: versiones opuestas desatan dudas: La contradicción ocurre en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

➔ FGR abre nueva línea de investigación por invasión de competencia federal en el caso CIA en Chihuahua: En una tarjeta informativa, detalló que las funciones en materia de seguridad nacional son únicamente competencia del Gobierno de México

➔ Fiscalía de Sinaloa aclara que camioneta ligada al caso Cuén no fue destruida en incendio de pensión vehicular: Incendio en pensión de la Fiscalía de Sinaloa deja 42 vehículos dañados; descartan afectación a camioneta ligada al caso Cuén

➔ Marcha en Chihuahua por juicio político para Maru Campos es decisión de Morena: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum afirmó que la movilización de Morena contra Maru Campos en Chihuahua corresponde únicamente al partido y pidió investigar el asesinato de una dirigente local

MUNDO

➔ El nuevo presupuesto estimado para EU de la guerra en Irán asciende ahora a 29 mil millones de dólares: Hegseth y su grupo del Pentágono testificaron ante el subcomité sobre la solicitud presupuestaria del presidente Trump de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027

➔ La producción petrolera cae casi un 34% debido a cierre del Ormuz: La pérdida acumulada por el grupo de 12 países desde el inicio de la guerra el 28 de febrero es de 9.67 mbd

➔ Estados Unidos investigará como ‘tráfico de personas’ casos de 7 migrantes muertos en trenes de carga: Como iniciativa para prevenir el cruce ilegal, Estados Unidos promociona la campaña ‘Ni lo intentes’ con tal de desmotivar a los migrantes de colaborar con coyotes

COAHUILA

➔ Refuerza Coahuila cerco sanitario ante detección de gusano barrenador en perros: El Gobierno del Estado aseguró que ya existe una estrategia coordinada con Senasica para evitar la propagación de la plaga hacia el ganado y fauna local

➔ “Monclova necesita que la Federación la voltee a ver”; empresarios confían en la reactivación de AHMSA: CANACINTRA Monclova señala que existen empresas interesadas en la siderúrgica, pero advierte que se necesita voluntad del Gobierno Federal para resolver la crisis en el municipio

➔ Ofertan más de 600 vacantes en Feria de Empleo en Saltillo: La jornada reunió a 26 empresas e instituciones con oportunidades laborales para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Titular en su sexto Mundial? El plan de la Selección Mexicana con Memo Ochoa para el arranque de 2026: El veterano portero ya trabaja en el CAR bajo la mirada de Javier Aguirre y podría abrir con el Tri ante Sudáfrica en el Estadio Banorte

➔ ¡Son fans de México! Continúa U2 grabando su nuevo videoclip en CDMX: En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a los músicos tocando y cantando desde el techo del camión

➔ Saltillo: Anuncian el Festival Internacional de las Artes 449 y durará 42 días: El evento contará con la presencia de 11 estados invitados, entre ellos CDMX, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, y participarán artistas de 10 países como Brasil, Corea, España, Francia, Italia y Rusia

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

➔ ¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos: La obligación de registrar líneas celulares con CURP representa uno de los cambios más importantes en telecomunicaciones en los últimos años en México.

➔ ¿Qué fue del chimpancé Bubbles de Michael Jackson?: Aunque Michael Jackson tenía todo tipo de animales, el chimpancé Bubbles se volvió un icono para la cultura pop de los 80 y 90