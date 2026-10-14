Las noticias más importantes del 14 de octubre en México

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    Las noticias más importantes del 14 de octubre en México: Ningún postor depositó por AHMSA; Alerta por huracán Trudy; Sheinbaum exige castigo por represión en Jalisco; Confiesa terror en Rancho Izaguirre. ARCHIVO VANGUARDIA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas, fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h y evento Norte: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano

MÉXICO

¡Alerta por huracán Trudy!... podría alcanzar categoría 4 e impactar a México: El ciclón Trudy ganará fuerza en el Pacífico y se acercará a Colima y Jalisco el fin de semana, mientras el huracán Simón genera fuerte oleaje en la costa.

‘Yo quemé personalmente a 250 personas’... sicario del CJNG confiesa 500 asesinatos en el Rancho Izaguirre; colabora en secreto con las Madres Buscadoras: Un sicario del CJNG confesó a la televisión pública italiana haber quemado a 250 personas en el Rancho Izaguirre y colaborar en secreto con madres buscadoras.

Empresario de NL señalado en EU por vínculos con el narco compra caballo Cuarto de Milla por casi un millón de dólares: El caballo fue adquirido en una subasta en California, donde autoridades de EU vinculan a Garza con presuntas operaciones financieras del Cártel del Noreste.

Sheinbaum exige castigo por represión en Jalisco y pide a la CNDH investigar a policías: La Presidenta calificó como inadmisible la presunta tortura contra jóvenes durante una protesta por agua potable en Guadalajara.

Localizan con vida a trabajadores raptados en un Airbnb de Chiapas: Lionet Alejandro Martín Reyes, de 22 años, y David Ladislao Tellez Ponce, de 25 años, fueron raptados entre el 7 y 8 de octubre.

MUNDO

Concluye nueva audiencia de Caro Quintero en EU sin acuerdo de culpabilidad: Juez federal de EU declara complejo caso contra el fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

Trump se burla de la tragedia de un hombre que murió por ataque de un tigre y publica un video en el que doma al animal: El video manipulado mostraba entonces al presidente, vestido con un traje azul completo y corbata roja, persiguiendo al gran felino antes de forcejear juguetonamente con él y abrazarlo con fuerza.

Papa León XIV pasó una noche ‘tranquila’ tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón; envía mensaje en homilía: El papa León XIV se encuentra estable tras la extirpación de un tumor pulmonar en Roma. Conoce los detalles de su salud y el mensaje que envió desde el hospital.

Posponen audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, en E.U para 2027: La comparecencia del hijo de El Chapo y líder de Los Chapitos estaba prevista para diciembre, pero fue aplazada tras un acuerdo judicial.

COAHUILA

AHMSA confirma que ningún postor depositó garantía de 56.3 millones de dólares: Venció el plazo sin que los postores depositaran la garantía de 56.3 millones de dólares; sigue vigente la alternativa de Cargill y Afirme.

‘Nos falló Arturo Domínguez... con las familias de la clase obrera no se debe jugar’: extrabajadores de AHMSA: Hervey Valenzuela expresa su molestia contra el dueño de CIESA, que generó esperanza de reactivar la acerera.

Denuncia jueza ante FGR a postor de AHMSA: depositó solo 5 mil pesos de los 56.3 millones de garantía: Consideran falta de formalidad y desdén de Arturo Domínguez y dan vista a la FGR por posible delito de falsedad en declaraciones.

Capturan a originario de Múzquiz, Coahuila, buscado por el FBI desde hace 29 años: Rogelio Guerra Vásquez fue detenido el 7 de octubre; enfrenta una acusación por la muerte de Sugie Lane Vásquez, ocurrida en 1997 en Barroterán.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Problemas de salud: Reportan hospitalización de emergencia de Laura Bozzo en Acapulco: La conductora peruana habría ingresado al hospital por deshidratación severa y obstrucción intestinal; versiones difundidas en redes sociales apuntan a posibles complicaciones que requerirían una intervención quirúrgica.

Raúl Jiménez se pierde la Nations League tras cirugía de rodilla: El delantero mexicano será operado este viernes en Londres, luego de que su ligamento colateral medial no evolucionara como esperaba el cuerpo médico del Wolverhampton.

Aplazan el Six Kings Slam 2026 en Arabia Saudita: estas son las nuevas fechas: La tercera edición del Six Kings Slam cambiará su calendario y mantiene entre sus principales figuras a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Alexander Zverev.

‘No necesita presión’... Agente de Gilberto Mora destapa cuándo se iría a Europa: Rafaela Pimenta habló del futuro de Gilberto Mora con Xolos y los rumores que lo vinculan con clubes de Europa. Conoce todos los detalles.

ESPECIAL

Morena oculta gastos durante los viajes de Andy como secretario de Organización, señala Lourdes Mendoza: “Y de tanto viaje, ¿ni una foto o video de Andy tomada por los pasajeros en los aviones?”.

Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos: El monto depende del ahorro en la Subcuenta de Vivienda y contempla tasas fijas de 10 y 11 por ciento anual.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Medicinas: El algoritmo de Sheinbaum

Tras anunciar compra junto con Televisa, Valmex calcula que compañía de David Martínez sea el mayor inversionista.

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Google presentó su nueva pulsera de actividad avanzada, Google Fitbit Edge, un dispositivo que incorpora mediciones preventivas de salud basadas en IA y una batería con hasta siete días de autonomía.

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Usuarios del Tren Suburbano que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Buenavista en Ciudad de México tendrán que pagar nuevas tarifas.

Sube el costo de la tarifa del Tren Suburbano CDMX - AIFA; viajes desde 11.50 hasta 110 pesos

Trabajadores de las 32 entidades de México pueden solicitar financiamiento para reparar, ampliar o mejorar su vivienda.

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Aventura. La producción reúne elementos de ciencia ficción, drama familiar y dilemas sobre la inteligencia artificial que amplían el universo de Marvel.

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El conjunto francés venció 4-2 al Manchester City y se colocó en la cima de la clasificación de la Champions League.

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