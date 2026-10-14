Las noticias más importantes del 14 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas, fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h y evento Norte: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano

MÉXICO

➔ ¡Alerta por huracán Trudy!... podría alcanzar categoría 4 e impactar a México: El ciclón Trudy ganará fuerza en el Pacífico y se acercará a Colima y Jalisco el fin de semana, mientras el huracán Simón genera fuerte oleaje en la costa.

➔ ‘Yo quemé personalmente a 250 personas’... sicario del CJNG confiesa 500 asesinatos en el Rancho Izaguirre; colabora en secreto con las Madres Buscadoras: Un sicario del CJNG confesó a la televisión pública italiana haber quemado a 250 personas en el Rancho Izaguirre y colaborar en secreto con madres buscadoras.

➔ Empresario de NL señalado en EU por vínculos con el narco compra caballo Cuarto de Milla por casi un millón de dólares: El caballo fue adquirido en una subasta en California, donde autoridades de EU vinculan a Garza con presuntas operaciones financieras del Cártel del Noreste.

➔ Sheinbaum exige castigo por represión en Jalisco y pide a la CNDH investigar a policías: La Presidenta calificó como inadmisible la presunta tortura contra jóvenes durante una protesta por agua potable en Guadalajara.

➔ Localizan con vida a trabajadores raptados en un Airbnb de Chiapas: Lionet Alejandro Martín Reyes, de 22 años, y David Ladislao Tellez Ponce, de 25 años, fueron raptados entre el 7 y 8 de octubre.

MUNDO

➔ Concluye nueva audiencia de Caro Quintero en EU sin acuerdo de culpabilidad: Juez federal de EU declara complejo caso contra el fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

➔ Trump se burla de la tragedia de un hombre que murió por ataque de un tigre y publica un video en el que doma al animal: El video manipulado mostraba entonces al presidente, vestido con un traje azul completo y corbata roja, persiguiendo al gran felino antes de forcejear juguetonamente con él y abrazarlo con fuerza.

➔ Papa León XIV pasó una noche ‘tranquila’ tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón; envía mensaje en homilía: El papa León XIV se encuentra estable tras la extirpación de un tumor pulmonar en Roma. Conoce los detalles de su salud y el mensaje que envió desde el hospital.

➔ Posponen audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, en E.U para 2027: La comparecencia del hijo de El Chapo y líder de Los Chapitos estaba prevista para diciembre, pero fue aplazada tras un acuerdo judicial.

COAHUILA

➔ AHMSA confirma que ningún postor depositó garantía de 56.3 millones de dólares: Venció el plazo sin que los postores depositaran la garantía de 56.3 millones de dólares; sigue vigente la alternativa de Cargill y Afirme.

➔ ‘Nos falló Arturo Domínguez... con las familias de la clase obrera no se debe jugar’: extrabajadores de AHMSA: Hervey Valenzuela expresa su molestia contra el dueño de CIESA, que generó esperanza de reactivar la acerera.

➔ Denuncia jueza ante FGR a postor de AHMSA: depositó solo 5 mil pesos de los 56.3 millones de garantía: Consideran falta de formalidad y desdén de Arturo Domínguez y dan vista a la FGR por posible delito de falsedad en declaraciones.

➔ Capturan a originario de Múzquiz, Coahuila, buscado por el FBI desde hace 29 años: Rogelio Guerra Vásquez fue detenido el 7 de octubre; enfrenta una acusación por la muerte de Sugie Lane Vásquez, ocurrida en 1997 en Barroterán.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Problemas de salud: Reportan hospitalización de emergencia de Laura Bozzo en Acapulco: La conductora peruana habría ingresado al hospital por deshidratación severa y obstrucción intestinal; versiones difundidas en redes sociales apuntan a posibles complicaciones que requerirían una intervención quirúrgica.

➔ Raúl Jiménez se pierde la Nations League tras cirugía de rodilla: El delantero mexicano será operado este viernes en Londres, luego de que su ligamento colateral medial no evolucionara como esperaba el cuerpo médico del Wolverhampton.

➔ Aplazan el Six Kings Slam 2026 en Arabia Saudita: estas son las nuevas fechas: La tercera edición del Six Kings Slam cambiará su calendario y mantiene entre sus principales figuras a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Alexander Zverev.

➔ ‘No necesita presión’... Agente de Gilberto Mora destapa cuándo se iría a Europa: Rafaela Pimenta habló del futuro de Gilberto Mora con Xolos y los rumores que lo vinculan con clubes de Europa. Conoce todos los detalles.

ESPECIAL

➔ Morena oculta gastos durante los viajes de Andy como secretario de Organización, señala Lourdes Mendoza: “Y de tanto viaje, ¿ni una foto o video de Andy tomada por los pasajeros en los aviones?”.

➔ Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos: El monto depende del ahorro en la Subcuenta de Vivienda y contempla tasas fijas de 10 y 11 por ciento anual.