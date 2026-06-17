Las noticias más importantes del 17 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Claudia Sheinbaum destaca reducción histórica de homicidios en México: “Muéstrenme otro país que lo haya logrado en 20 meses”: La presidenta Claudia Sheinbaum reportó el promedio diario de homicidios más bajo en 14 años y defendió los resultados de la estrategia oficial frente a las métricas internacionales.

➔ Desaparición de Roxana Guzmán cumple dos semanas; madre brinda más detalles sobre el día de su secuestro: La madre de Roxana Guzmán afirmó que los agresores que usaban tenis le dijeron que la llevaban a una comandancia; la FGR ya investiga el caso

➔ ‘No me corresponde’... Sheinbaum sobre posible candidatura de Inzunza a la gubernatura de Sinaloa por Morena: Claudia Sheinbaum afirmó que Morena será quien defina las candidaturas para 2027 y evitó pronunciarse sobre una posible postulación de Enrique Inzunza en Sinaloa

➔ Sheinbaum deslinda al Gobierno de comentarios ofensivos hacia Trump por parte de Manuela Obrador, prima de AMLO: Claudia Sheinbaum aseguró que las declaraciones de Manuela Obrador contra Donald Trump no representan la postura del Gobierno de México y pidió revisar el caso administrativo

➔ Operativo en Zona Rosa encabezado por Alessandra Rojo deriva en riña y un detenido en CDMX: Operativo en Zona Rosa encabezado por Alessandra Rojo de la Vega terminó en riña con comerciantes, dejando un detenido y seis policías heridos en CDMX

MUNDO

➔ Después de 3 meses, Irán y Estados Unidos firman acuerdo de paz: El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un bombardeo a Irán, el cual derivó en la muerte del líder supremo iraní y en el inicio de la guerra

➔ Advierten que acuerdo entre EU e Irán deja a la República Islámica en una ‘posición estratégica más sólida: El instituto señala que Irán podría recibir ayuda económica adicional si cumple los términos del memorando de entendimiento

➔ Revelan acuerdo entre Irán y EU para alto el fuego, reapertura de Ormuz y levantamiento parcial de sanciones: El acuerdo filtrado entre Irán y Estados Unidos plantea alto el fuego, reapertura del estrecho de Ormuz, alivio de sanciones y compromisos nucleares

COAHUILA

➔ Suprema Corte anula cobro por registro de nacimiento en Coahuila y garantiza gratuidad del trámite: La resolución protege el derecho a la identidad y elimina una tarifa de 150 pesos prevista en la legislación estatal

➔ IMSS Coahuila lidera estrategia preventiva en planteles educativos con resultados récord: El programa superó ampliamente el objetivo previsto y llevó servicios gratuitos de atención médica a miles de jóvenes

➔ Saltillo: preparan restaurantes promociones de mundial; todos transmitirán partidos: El gremio gastronómico busca impulsar el consumo de la cocina local y ofrecer opciones ordenadas para disfrutar del torneo deportivo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ México vs Corea del Sur: horario, dónde ver y qué necesita el Tri para clasificar a 16avos del Mundial 2026: Aztecas y coreanos chocan en Guadalajara con tres puntos cada uno y la posibilidad de acercarse a la siguiente fase de la Copa del Mundo

➔ Princesa Hisako de Takamado llega a Monterrey para partido mil de la FIFA: El 20 de junio será el partido mil en la historia del Mundial, el cual será jugado por Japón y Túnez

➔ Grammy apuesta por el pop asiático y la música latina con nuevas categorías para 2027: La Academia de la Grabación renovó sus reglas y amplió sus reconocimientos para reflejar la diversidad y el crecimiento de la industria musical global

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

➔ Periodistas en contra de la ‘Ley Serrano’; Artículo 19 denuncia herramienta de censura periodística: Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, denunció cómo el gobierno ha utilizado una reforma en contra de la inteligencia artificial para perseguir al periodismo de San Luis Potosí

➔ Revelan cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar del Infonavit: distribución, habitaciones y más: Conoce las características, número de recámaras y el diseño interior de los nuevos hogares del programa federal que ya comenzaron a entregarse.