Las noticias más importantes del 17 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 17 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Claudia Sheinbaum destaca reducción histórica de homicidios en México: “Muéstrenme otro país que lo haya logrado en 20 meses”: La presidenta Claudia Sheinbaum reportó el promedio diario de homicidios más bajo en 14 años y defendió los resultados de la estrategia oficial frente a las métricas internacionales.

Desaparición de Roxana Guzmán cumple dos semanas; madre brinda más detalles sobre el día de su secuestro: La madre de Roxana Guzmán afirmó que los agresores que usaban tenis le dijeron que la llevaban a una comandancia; la FGR ya investiga el caso

‘No me corresponde’... Sheinbaum sobre posible candidatura de Inzunza a la gubernatura de Sinaloa por Morena: Claudia Sheinbaum afirmó que Morena será quien defina las candidaturas para 2027 y evitó pronunciarse sobre una posible postulación de Enrique Inzunza en Sinaloa

Sheinbaum deslinda al Gobierno de comentarios ofensivos hacia Trump por parte de Manuela Obrador, prima de AMLO: Claudia Sheinbaum aseguró que las declaraciones de Manuela Obrador contra Donald Trump no representan la postura del Gobierno de México y pidió revisar el caso administrativo

Operativo en Zona Rosa encabezado por Alessandra Rojo deriva en riña y un detenido en CDMX: Operativo en Zona Rosa encabezado por Alessandra Rojo de la Vega terminó en riña con comerciantes, dejando un detenido y seis policías heridos en CDMX

MUNDO

Después de 3 meses, Irán y Estados Unidos firman acuerdo de paz: El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un bombardeo a Irán, el cual derivó en la muerte del líder supremo iraní y en el inicio de la guerra

Advierten que acuerdo entre EU e Irán deja a la República Islámica en una ‘posición estratégica más sólida: El instituto señala que Irán podría recibir ayuda económica adicional si cumple los términos del memorando de entendimiento

Revelan acuerdo entre Irán y EU para alto el fuego, reapertura de Ormuz y levantamiento parcial de sanciones: El acuerdo filtrado entre Irán y Estados Unidos plantea alto el fuego, reapertura del estrecho de Ormuz, alivio de sanciones y compromisos nucleares

COAHUILA

Suprema Corte anula cobro por registro de nacimiento en Coahuila y garantiza gratuidad del trámite: La resolución protege el derecho a la identidad y elimina una tarifa de 150 pesos prevista en la legislación estatal

IMSS Coahuila lidera estrategia preventiva en planteles educativos con resultados récord: El programa superó ampliamente el objetivo previsto y llevó servicios gratuitos de atención médica a miles de jóvenes

Saltillo: preparan restaurantes promociones de mundial; todos transmitirán partidos: El gremio gastronómico busca impulsar el consumo de la cocina local y ofrecer opciones ordenadas para disfrutar del torneo deportivo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

México vs Corea del Sur: horario, dónde ver y qué necesita el Tri para clasificar a 16avos del Mundial 2026: Aztecas y coreanos chocan en Guadalajara con tres puntos cada uno y la posibilidad de acercarse a la siguiente fase de la Copa del Mundo

Princesa Hisako de Takamado llega a Monterrey para partido mil de la FIFA: El 20 de junio será el partido mil en la historia del Mundial, el cual será jugado por Japón y Túnez

Grammy apuesta por el pop asiático y la música latina con nuevas categorías para 2027: La Academia de la Grabación renovó sus reglas y amplió sus reconocimientos para reflejar la diversidad y el crecimiento de la industria musical global

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

Periodistas en contra de la ‘Ley Serrano’; Artículo 19 denuncia herramienta de censura periodística: Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, denunció cómo el gobierno ha utilizado una reforma en contra de la inteligencia artificial para perseguir al periodismo de San Luis Potosí

Revelan cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar del Infonavit: distribución, habitaciones y más: Conoce las características, número de recámaras y el diseño interior de los nuevos hogares del programa federal que ya comenzaron a entregarse.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Rubicelia Ramírez, madre de Roxana Guzmán, afirmó que los captores dijeron que trasladaban a la periodista a una comandancia antes de desaparecer.

Desaparición de Roxana Guzmán cumple dos semanas; madre brinda más detalles sobre el día de su secuestro
La celebración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que comenzó el pasado 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

Mundial 2026: Embajada de Estados Unidos emite alerta por adulteración de bebidas
Princesa japonesa en Monterrey, Nuevo León, durante el Mundial 2026

Princesa Hisako de Takamado llega a Monterrey para partido mil de la FIFA
Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz

Después de 3 meses, Irán y Estados Unidos firman acuerdo de paz
El instituto manifestó su preocupación por el “lenguaje ambiguo” sobre el estrecho de Ormuz en el borrador.

Advierten que acuerdo entre EU e Irán deja a la República Islámica en una ‘posición estratégica más sólida
Revelan un acuerdo entre Irán y Estados Unidos que contempla alto el fuego, reapertura de Ormuz, alivio de sanciones y compromiso nuclear sin armas final.

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