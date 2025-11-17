Las noticias más importantes del 17 de noviembre de 2025 en México

/ 17 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 17 de noviembre de 2025 en México
    Las noticias más importantes del 17 de noviembre de 2025 en México. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN-JOSÉ VARGAS/CUARTOSCURO | WILL OLIVER / EFE

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 15 llega a México con lluvias, vientos fuertes y hasta –10 °C; afectará a estos estados: Prevén fuertes rachas de viento, lluvias y caída de nieve en zonas del noroeste; temperaturas mínimas de hasta -10 °C en sierras del norte del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Golpe en Michoacán: 12 detenidos, incautan explosivos y vehículos blindados: Las fuerzas federales realizaron acciones coordinadas en varios municipios, con aseguramientos de armas, vehículos y patrullajes especiales en huertas limoneras.

Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar: La Fiscalía General inició las investigaciones correspondientes para identificar al responsable y esclarecer el móvil del asesinato.

Generación Z: Sheinbaum muestra video de agresión en marcha; “Su objetivo no era el Palacio, era la policía”: Sheinbaum exhibió imágenes del grupo que derribó vallas y agredió a policías durante la manifestación “Generación Z” en el Zócalo capitalino.

‘Nadie nos dice nada’: familias buscan a detenidos por disturbios de la Generación Z y denuncian irregularidades: Los familiares se concentraron afuera de la Fiscalía en Tlatelolco para pedir claridad sobre los cargos y el paradero de los detenidos, señalados por tentativa de homicidio contra un policía.

Adolescente de 14 años desaparece tras conocerse con usuario de Roblox; familia pide ayuda: Familiares de Kimberly Viridiana Cima Montes señalan que la joven fue vista por última vez el 14 de noviembre en la colonia Palmiras Residencial de Escobedo.

Desplome de avioneta en Purépero, Michoacán, deja 5 tripulantes heridos: La Secretaría de Gobierno informó que, de manera preliminar, la aeronave haya sufrido una posible falla mecánica.

MUNDO

Trump no descarta lanzar ataques a México para detener narcotráfico: “No estoy contento con México”, afirmó el presidente de EU; aunque aseguró que no lo hará “estaría orgulloso de hacerlo”.

Reportan accidente vial en Arabia Saudí; hay 45 muertos y un solo sobreviviente: De acuerdo con AP, en el accidente se involucraron un autobús de pasajeros con 46 personas a bordo y un camión de diésel.

Enfrenta Zelensky la peor crisis de su gobierno, por acusaciones de lavado de dinero de miembros de su círculo íntimo: La investigación involucra a sus asociados supuestamente vinculados a un complot para desviar alrededor de 100 millones de dólares del sector energético de Ucrania durante la guerra con Rusia.

COAHUILA

Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’: La mañana de este lunes se informó el fallecimiento del morenista, quien habría presentado complicaciones de salud que lo mantenían hospitalizado.

Saltillo, oportunidad de rentas ‘económicas’ para el Mundial 2026, tras disparo de precios en Monterrey: En Monterrey, las rentas cerca del Estadio BBVA han superado los 35 mil pesos en las fechas en las que habrá partido.

Cierre de El Buen Fin 2025 desata ‘compras de pánico’ en Saltillo: Una afluencia anormalmente alta marca las últimas horas del evento comercial, impulsada por ofertas y el sorteo millonario del SAT.

Saltillo: Reúnen el 80% del trasplante de Yoana; familia agradece apoyo tras evento del domingo: La colecta suma un millón 600 mil pesos, equivalente al 80 por ciento del costo total del trasplante. Aunque están cerca de la meta, la cuenta autorizada por la fundación permanece abierta para quien desee apoyar.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Por lesión, Hirving Lozano no jugará el México vs Paraguay en San Antonio: El encuentro se disputará el 18 de noviembre en San Antonio, Texas, en medio de un ambiente marcado por los abucheos recientes en Torreón.

¡Al fin! Disney lanza el primer tráiler del live action de Moana: llegará a los cines en julio de 2026: La cinta protagonizada por Catherine Laga‘aia y Dwayne Johnson incluirá las canciones originales que en 2016 marcaron a una generación y regalaron un nuevo éxito musical a la empresa de ‘Mickey Mouse’.

México vs Paraguay: horario, dónde ver y cómo llega el Tri a su último juego de 2025: El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará ajustes tras el empate ante Uruguay, mientras que la Albirroja llega con la intención de recuperarse de su reciente derrota frente a Estados Unidos.

¡Hay, tiro! Poncho De Nigris asegura que Wendy y Nicola ‘son bien chismosos, siempre están hablando de todos’: El conductor regio se dejo ver molesto luego de que la originaria de Guanajuato y el peruano lanzaron, entre risas, acusaciones sobre un doctor que supuestamente buscaba intimidad con Nicola y Agustín.

ESPECIAL

‘Pero el conejo blanco...’: Este es el triste significado de la nueva tendencia viral de TikTok: El humor de la tendencia radica en la crítica, a veces aplicada a uno mismo, y en la identificación de pequeños ‘fracasos’ tomados con nostalgia.

Calendario de pagos para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar del 18 al 21 de noviembre: El Gobierno de México anunció el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, incorporadas tras el registro de agosto.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

