Las noticias más importantes del 2 de diciembre en México

CLIMA

Frente Frío 17 y Masa de Aire Frío: Prepárese....caída de aguanieve en varios estados, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025: México reduce su deuda pública a 51.1% del PIB en 2025. Conoce los factores detrás de la mejora fiscal, el refinanciamiento y el reconocimiento internacional a la estabilidad del país

Anuncia Sheinbaum el programa Farmacias del Bienestar: Claudia Sheinbaum adelantó que la operación del esquema se extenderá a todo el territorio nacional hacia marzo del próximo año

Avalan cambios a ascensos en la Marina; oposición exige frenar tareas civiles y blindar contra corrupción: La Cámara de Diputados armonizó la Ley de Ascensos con la nueva estructura de la Armada, en medio de reclamos por controles anticorrupción

Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal: La encargada de despacho de la Fiscalía sostuvo encuentros con los nuevos titulares de la AIC y la FEMDO, como parte de los primeros movimientos internos

Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia: La Fiscalía de Nuevo León y la Policía Cibernética de Coahuila ya investigan el caso, junto con META

MUNDO

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal: Organismo internacional valida a estos medicamentos respaldando su eficacia y seguridad

Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’: Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur

Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’: Tras la amenaza de Trump, Gustavo Petro lo invitó a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína

COAHUILA

Coahuila ya es referente nacional en ordenamiento territorial: Ángel Mahatma Sánchez: También la entidad se colocó en segundo lugar con menor población vulnerable y menos carencias sociales, agregó el funcionario en su comparecencia ante el Congreso del Estado

Salud digital en Coahuila: Supera 9 mil servicios de Telemedicina: La Secretaría de Salud informó que en lo que va del año se han realizado 9 mil teleconsultas en zonas alejadas de la mancha urbana

Saltillo reconoce a Pedro Torres Castilla con la Presea Manuel Acuña 2025: El Ayuntamiento de Saltillo otorgó la Presea Manuel Acuña 2025 al productor y director Pedro Torres Castilla por su trayectoria internacional en la creación audiovisual, en una ceremonia que reunió a personalidades del arte, la cultura y el deporte

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Adiós al ‘Huevo Poeta’... Fallece Fernando Meza, uno de los fundadores de Huevocartoon: Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon y voz del icónico Huevo Poeta, falleció dejando un legado invaluable en la animación mexicana

Spotify Wrapped 2025: El día exacto en que podrás ver tu resumen anual: Prepárate para explorar tu año musical, sorprenderte con tus datos y compartir tu identidad sonora con el mundo.

Cruz Azul vs Tigres y Rayados vs Toluca: horarios y dónde ver las Semifinales de Ida del Apertura 2025: La Liguilla del Apertura 2025 continúa este miércoles 3 de diciembre con los partidos de Ida de las Semifinales

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Anuel quería conocer a Dios

Salario mínimo 2026 en México... ¿cuánto subiría y cuándo se anunciará el aumento?: El salario mínimo en México cambiará en 2026. Conoce de cuánto sería el aumento, cuándo se anunciará y qué propone la Conasami, sindicatos, empresarios y gobierno

Esto dice la SEP y LFT sobre el descanso obligatorio del 12 de diciembre: La tradición profundamente arraigada en la cultura nacional en la que surgen preguntas entre los mexicanos

SAT activa simulador para la declaración anual de personas morales: fechas y todo lo que debes saber: El simulador del SAT es para empresas que pertenecen al Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza (Resico)

