Las noticias más importantes del 20 de abril en México

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/ 20 abril 2026
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    Las noticias más importantes del 20 de abril en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese... El frente frío 45 provocará temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum se pronuncia por feminicidio de Edith Guadalupe; separan a funcionarios de Fiscalía CDMX por presuntas irregularidades: Sheinbaum confirmó la separación de funcionarios por caso Edith Guadalupe y plantea revisar fiscalías; investigación por feminicidio continúa en CDMX

Detonaciones de arma en pirámides de Teotihuacán; agresor y una mujer canadiense pierden la vida: El agresor se privó de la vida y una mujer canadiense también falleció en el lugar

Identifican al presunto autor de la balacera en Teotihuacán: Según medios de información, el presunto agresor hacía referencias al nazismo y enaltecía actos de violencia en sus redes sociales

Cateo en Huixquilucan: aseguran 15 mil dosis de medicamento controlado, vacunas falsificadas y cocaína: Autoridades detuvieron a dos personas tras operativo conjunto de fuerzas federales en el Estado de México

‘Le fue muy bien a México’... Sheinbaum tras gira en Barcelona: La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positiva la participación de México en la cumbre en Barcelona, donde reforzó su presencia internacional y abordó temas de democracia y cooperación global

MUNDO

EU abre portal para el reembolso de los aranceles aduaneros; regresará un monto inicial de 166 mil mdd: Será en una primera fase que se devolverán 127 mil millones de dólares a las empresas afectadas del país

Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE: El desfile fue cancelado por primera vez en el 2025 a causa del temor antimigrante, implementado en la Operación Midway Blitz

Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple y veterano en hardware será su sucesor: El director ejecutivo de la multinacional propietaria del iPhone será reemplazado por John Ternus, jefe de ingeniería de hardware de la compañía el 1 de septiembre de 2026

COAHUILA

Anuncia Monclova canje de armas a partir del 27 de abril: La ciudadanía podrá acudir de forma anónima y voluntaria a canjear material bélico a cambio de dinero

Aspirantes del PRI se registran para diputaciones locales en Coahuila: 15 perfiles acudieron al proceso interno del partido rumbo a la elección del 7 de junio, cuando se renovará el Congreso local

Saltillo intensifica limpieza urbana y rescate de espacios públicos tras lluvias: El Gobierno Municipal intensificó labores tras afectaciones por lluvias y granizo, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y preservar el entorno

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vendrá a Saltillo? Anuncia Karol G nuevo tour mundial tras show en Coachella junto a Peso Pluma y J Balvin: La colombiana se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo

Humbe llegará a Saltillo este 24 de abril con su tour ‘Dueño del Cielo’... ¿Ya tienes tu boleto?: El ‘Dueño del Cielo’ Tour será la oportunidad perfecta para que los fans experimenten la evolución artística del cantante en vivo

Saraperos vs Rieleros: Saltillo busca reaccionar en el Romo Chávez: Saltillo abre serie ante Rieleros de Aguascalientes en el Romo Chávez, en busca de ajustar su pitcheo tras un inicio complicado, frente a un rival que llega encendido en casa y con ofensiva en ritmo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

Home office por el Mundial... ¿Por qué no aplicarlo de forma permanente en CDMX para evitar tráfico y contaminación?: La propuesta de home office durante el Mundial 2026 en la CDMX generó polémica en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan si estas medidas deberían ser temporales o permanentes para combatir el tráfico y la contaminación

Así operaba MetaXchange: el esquema tipo Ponzi por el que detuvieron a su directora en CDMX: Detención de fundadora de MetaXchange en CDMX revela esquema de presunto fraude piramidal

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Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Una ‘pinta’ con una amenaza de tiroteo causó alarma entre estudiantes y padres de familia en una secundaria en San Nicolás de los Garza, este lunes.

Amenaza de tiroteo causa alarma en secundaria de Nuevo León
Un hombre realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos.

Sujeto que disparó en Teotihuacán tomó como rehenes a turistas: testigo
Clara Brugada informa el despido de 3 funcionarios por caso de feminicidio

Clara Brugada despide a 3 funcionarios por presunta negligencia en caso de Edith Guadalupe
Peritos de la Fiscalía del Estado de México trabajan en la parte alta de la Pirámide de la Luna, ubicada en la Zona Arqueológica, para recabar indicios del tiroteo que dejó como saldo de dos personas muertas, una mujer de origen canadiense y el autor de la balacera. El tirador era un hombre de aproximadamente 30 años quien disparo varias veces en la parte alta de la Pirámide de la Luna. El agresor se suicidó tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo.

Ministra de Exteriores de Canadá responde tras fallecimiento de connacional en Teotihuacán
Trump podría haber respondido insistiendo en que no eran posibles más negociaciones con Irán. Podría haber afirmado que Irán estaba disparando contra barcos europeos, violando por completo el alto el fuego.

El descontrol de Trump genera caos y confusión en las conversaciones con Irán
Las organizaciones humanitarias han advertido sobre este desenlace, que es demasiado común en zonas de conflicto donde llega poca ayuda.

Revelan que terrorista de Hamás sobornan a viudas desesperadas
“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una compañía tan extraordinaria”, declaró Cook en el comunicado oficial de Apple.

Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple y confían en su sucesor

Cancelan desfile del 5 de mayo por miedo a redada antimigrante

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