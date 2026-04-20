Las noticias más importantes del 20 de abril en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese... El frente frío 45 provocará temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum se pronuncia por feminicidio de Edith Guadalupe; separan a funcionarios de Fiscalía CDMX por presuntas irregularidades: Sheinbaum confirmó la separación de funcionarios por caso Edith Guadalupe y plantea revisar fiscalías; investigación por feminicidio continúa en CDMX

➔ Detonaciones de arma en pirámides de Teotihuacán; agresor y una mujer canadiense pierden la vida: El agresor se privó de la vida y una mujer canadiense también falleció en el lugar

➔ Identifican al presunto autor de la balacera en Teotihuacán: Según medios de información, el presunto agresor hacía referencias al nazismo y enaltecía actos de violencia en sus redes sociales

➔ Cateo en Huixquilucan: aseguran 15 mil dosis de medicamento controlado, vacunas falsificadas y cocaína: Autoridades detuvieron a dos personas tras operativo conjunto de fuerzas federales en el Estado de México

➔ ‘Le fue muy bien a México’... Sheinbaum tras gira en Barcelona: La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positiva la participación de México en la cumbre en Barcelona, donde reforzó su presencia internacional y abordó temas de democracia y cooperación global

MUNDO

➔ EU abre portal para el reembolso de los aranceles aduaneros; regresará un monto inicial de 166 mil mdd: Será en una primera fase que se devolverán 127 mil millones de dólares a las empresas afectadas del país

➔ Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE: El desfile fue cancelado por primera vez en el 2025 a causa del temor antimigrante, implementado en la Operación Midway Blitz

➔ Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple y veterano en hardware será su sucesor: El director ejecutivo de la multinacional propietaria del iPhone será reemplazado por John Ternus, jefe de ingeniería de hardware de la compañía el 1 de septiembre de 2026

COAHUILA

➔ Anuncia Monclova canje de armas a partir del 27 de abril: La ciudadanía podrá acudir de forma anónima y voluntaria a canjear material bélico a cambio de dinero

➔ Aspirantes del PRI se registran para diputaciones locales en Coahuila: 15 perfiles acudieron al proceso interno del partido rumbo a la elección del 7 de junio, cuando se renovará el Congreso local

➔ Saltillo intensifica limpieza urbana y rescate de espacios públicos tras lluvias: El Gobierno Municipal intensificó labores tras afectaciones por lluvias y granizo, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y preservar el entorno

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vendrá a Saltillo? Anuncia Karol G nuevo tour mundial tras show en Coachella junto a Peso Pluma y J Balvin: La colombiana se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo

➔ Humbe llegará a Saltillo este 24 de abril con su tour ‘Dueño del Cielo’... ¿Ya tienes tu boleto?: El ‘Dueño del Cielo’ Tour será la oportunidad perfecta para que los fans experimenten la evolución artística del cantante en vivo

➔ Saraperos vs Rieleros: Saltillo busca reaccionar en el Romo Chávez: Saltillo abre serie ante Rieleros de Aguascalientes en el Romo Chávez, en busca de ajustar su pitcheo tras un inicio complicado, frente a un rival que llega encendido en casa y con ofensiva en ritmo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

➔ Home office por el Mundial... ¿Por qué no aplicarlo de forma permanente en CDMX para evitar tráfico y contaminación?: La propuesta de home office durante el Mundial 2026 en la CDMX generó polémica en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan si estas medidas deberían ser temporales o permanentes para combatir el tráfico y la contaminación

➔ Así operaba MetaXchange: el esquema tipo Ponzi por el que detuvieron a su directora en CDMX: Detención de fundadora de MetaXchange en CDMX revela esquema de presunto fraude piramidal