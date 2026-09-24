Las noticias más importantes del 24 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 24 de septiembre en México
    Las noticias más importantes del 24 de septiembre en México: Juchitán sin relevo; Netanyahu en ONU; Cofepris autoriza Lenacapavir; Liliana ‘N’ por ’Rocky’ sigue en prisión; México, Corea y Stray Kids; ¿Qué hacer en Saltillo? ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Huracán Polo provocará lluvias intensas, vientos de hasta 110 km/h y oleaje de 8 metros en México: Conagua pronostica lluvias intensas y oleaje de hasta 8 metros por Polo, además de temperaturas de hasta 40 grados en varias entidades

MÉXICO

Cofepris autoriza Lenacapavir, la primera profilaxis semestral contra VIH, en México: México se suma a las naciones que cuentan con esta alternativa para la prevención del VIH.

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de 400 mdd de LEGO en Nuevo León; generará mil 300 empleos: La empresa ampliará su complejo de manufactura en Ciénega de Flores como parte de un proyecto que se desarrollará hasta 2029 y que busca fortalecer la capacidad productiva y logística de la compañía en México.

Juchitán se queda sin relevo tras captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano; su suplente no aparece: El domicilio del suplente, Mariano Rosado, fue cateado durante el operativo desplegado por fuerzas estatales y federales.

Narcomantas aparecen en Sinaloa; señalan a militares y policías y piden investigar a funcionarios: Mensajes colocados en Mazatlán, Rosario y Concordia piden investigar a elementos de seguridad y contienen acusaciones no confirmadas por autoridades.

Sexenio de AMLO dejó 337 periodistas y defensores asesinados, revela investigación de la Universidad de Berkleey: El HRC publicó las conclusiones de una investigación que comenzó después de una intrusión del grupo activista Guacamaya.

Cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas de EU: Grupos como el Cártel de Sinaloa, CJNG y Los Viagras fueron catalogados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado.

MUNDO

Netanyahu en la ONU: Acusa conspiración en redes para manipular a nuevas generaciones contra Israel y EU: El líder israelí denunció ante la ONU que potencias extranjeras invierten miles de millones de dólares para controlar la narrativa en plataformas digitales.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU: Zelensky se unió a decenas de líderes mundiales y gigantes tecnológicos para pedir que se ralentice el desarrollo de la IA.

Milei amenaza en la ONU que Argentina tomará ‘el asunto en sus propias manos’ en las Malvinas: El presidente argentino acusa a las Naciones Unidas de estar llenas de “parásitos” en un belicoso discurso ante la Asamblea General.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU: Taraneh y Romina Rahimi fueron acusadas de “declarar la guerra a Dios” tras unirse a las protestas contra el régimen de Teherán

COAHUILA

Aclara Poder Judicial estatus legal de Liliana ‘N’ por Caso Rocky: sigue en prisión: El Poder Judicial dio a conocer el estatus del caso Rocky, que se sigue bajo la causa penal 1365/2026, por el delito de crueldad animal.

‘Arqui Juve, tenemos una misión para usted’: niñas de Saltillo le piden rescatar las bancas de su escuela: Las pequeñas le lanzan reto al Arqui Juve: “¿Nos apadrina el rescate de nuestras bancas?”.

Causa consternación en San Pedro y Matamoros la muerte de doctora del ISSSTE tras fatal accidente: Aída Nallely Canto Urquizo resultó gravemente herida en la carretera San Pedro–Tacubaya y falleció horas después en el hospital.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? El Komander en concierto, podcast Hablemos de lo que no existe y taller de escultura: Este fin de semana la oferta de eventos continúa activa con opciones para todos los gustos.

Saraperos se reestructura: José Meléndez, nuevo presidente ejecutivo para 2027: Kelvis Flete asumirá la dirección deportiva de la novena saltillense, que busca reaccionar después de tres temporadas consecutivas sin Playoffs

¿Stray Kids en el Zócalo? Sheinbaum no descarta llevar al K-pop a la Plaza de la Constitución: Durante la visita del presidente surcoreano Lee Jae-myung, la presidenta mexicana habló del auge del K-pop y dejó abierta la posibilidad de negociar una presentación de Stray Kids en la Ciudad de México

Javier Aguirre aprieta al Valencia: así fue su primer entrenamiento: Con cuatro puntos en siete jornadas, el cuadro español inicia una nueva etapa con el Vasco, cuyo estreno será ante Racing de Santander.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

México y Corea trazan nueva ruta de cooperación: estos son los acuerdos de Sheinbaum y Lee Jae Myung: Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung acordaron fortalecer la relación entre México y Corea del Sur con una agenda que incluye comercio, tecnología, seguridad, cultura y educación.

¿Jubilarte a los 53 años en el ISSSTE? Descubre si aplicas a la Pensión Anticipada y cuándo te toca: Trabajadores tienen la posibilidad de jubilarse a los 53 años, pero esta no aplica para todos los empleados al servicio del Estado.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Lala lanza la edición especial “Aquí se guarda” en su bote de Crema Lala de 400 g y 900 g. FOTOS: CORTESÍA

Lala convierte una costumbre mexicana en innovación
Los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y controlar el peso, enfrentan nuevas demandas en Estados Unidos por casos de pérdida repentina de visión.

Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión
El aguinaldo debe ser de al menos 15 días de salario, pero algunas empresas pueden otorgar una cantidad mayor.

¿Te pueden dar más aguinaldo en 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
El ISSSTE cuenta con la Pensión Anticipada, los trabajadores al servicio del Estado tienen la posibilidad de jubilarse a los 53 y 55 años.

¿Jubilarte a los 53 años en el ISSSTE? Descubre si aplicas a la Pensión Anticipada y cuándo te toca
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Legado. Guillermo del Toro regresará al Festival Internacional de Cine de Morelia para celebrar dos décadas de ‘El laberinto del fauno’.

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