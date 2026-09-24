Las noticias más importantes del 24 de septiembre en México

CLIMA

➔ Huracán Polo provocará lluvias intensas, vientos de hasta 110 km/h y oleaje de 8 metros en México: Conagua pronostica lluvias intensas y oleaje de hasta 8 metros por Polo, además de temperaturas de hasta 40 grados en varias entidades

MÉXICO

➔ Cofepris autoriza Lenacapavir, la primera profilaxis semestral contra VIH, en México: México se suma a las naciones que cuentan con esta alternativa para la prevención del VIH.

➔ Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de 400 mdd de LEGO en Nuevo León; generará mil 300 empleos: La empresa ampliará su complejo de manufactura en Ciénega de Flores como parte de un proyecto que se desarrollará hasta 2029 y que busca fortalecer la capacidad productiva y logística de la compañía en México.

➔ Juchitán se queda sin relevo tras captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano; su suplente no aparece: El domicilio del suplente, Mariano Rosado, fue cateado durante el operativo desplegado por fuerzas estatales y federales.

➔ Narcomantas aparecen en Sinaloa; señalan a militares y policías y piden investigar a funcionarios: Mensajes colocados en Mazatlán, Rosario y Concordia piden investigar a elementos de seguridad y contienen acusaciones no confirmadas por autoridades.

➔ Sexenio de AMLO dejó 337 periodistas y defensores asesinados, revela investigación de la Universidad de Berkleey: El HRC publicó las conclusiones de una investigación que comenzó después de una intrusión del grupo activista Guacamaya.

➔ Cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas de EU: Grupos como el Cártel de Sinaloa, CJNG y Los Viagras fueron catalogados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado.

MUNDO

➔ Netanyahu en la ONU: Acusa conspiración en redes para manipular a nuevas generaciones contra Israel y EU: El líder israelí denunció ante la ONU que potencias extranjeras invierten miles de millones de dólares para controlar la narrativa en plataformas digitales.

➔ La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU: Zelensky se unió a decenas de líderes mundiales y gigantes tecnológicos para pedir que se ralentice el desarrollo de la IA.

➔ Milei amenaza en la ONU que Argentina tomará ‘el asunto en sus propias manos’ en las Malvinas: El presidente argentino acusa a las Naciones Unidas de estar llenas de “parásitos” en un belicoso discurso ante la Asamblea General.

➔ Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU: Taraneh y Romina Rahimi fueron acusadas de “declarar la guerra a Dios” tras unirse a las protestas contra el régimen de Teherán

COAHUILA

➔ Aclara Poder Judicial estatus legal de Liliana ‘N’ por Caso Rocky: sigue en prisión: El Poder Judicial dio a conocer el estatus del caso Rocky, que se sigue bajo la causa penal 1365/2026, por el delito de crueldad animal.

➔ ‘Arqui Juve, tenemos una misión para usted’: niñas de Saltillo le piden rescatar las bancas de su escuela: Las pequeñas le lanzan reto al Arqui Juve: “¿Nos apadrina el rescate de nuestras bancas?”.

➔ Causa consternación en San Pedro y Matamoros la muerte de doctora del ISSSTE tras fatal accidente: Aída Nallely Canto Urquizo resultó gravemente herida en la carretera San Pedro–Tacubaya y falleció horas después en el hospital.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? El Komander en concierto, podcast Hablemos de lo que no existe y taller de escultura: Este fin de semana la oferta de eventos continúa activa con opciones para todos los gustos.

➔ Saraperos se reestructura: José Meléndez, nuevo presidente ejecutivo para 2027: Kelvis Flete asumirá la dirección deportiva de la novena saltillense, que busca reaccionar después de tres temporadas consecutivas sin Playoffs

➔ ¿Stray Kids en el Zócalo? Sheinbaum no descarta llevar al K-pop a la Plaza de la Constitución: Durante la visita del presidente surcoreano Lee Jae-myung, la presidenta mexicana habló del auge del K-pop y dejó abierta la posibilidad de negociar una presentación de Stray Kids en la Ciudad de México

➔ Javier Aguirre aprieta al Valencia: así fue su primer entrenamiento: Con cuatro puntos en siete jornadas, el cuadro español inicia una nueva etapa con el Vasco, cuyo estreno será ante Racing de Santander.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

➔ México y Corea trazan nueva ruta de cooperación: estos son los acuerdos de Sheinbaum y Lee Jae Myung: Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung acordaron fortalecer la relación entre México y Corea del Sur con una agenda que incluye comercio, tecnología, seguridad, cultura y educación.

➔ ¿Jubilarte a los 53 años en el ISSSTE? Descubre si aplicas a la Pensión Anticipada y cuándo te toca: Trabajadores tienen la posibilidad de jubilarse a los 53 años, pero esta no aplica para todos los empleados al servicio del Estado.