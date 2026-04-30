Las noticias más importantes del 30 de abril en México; feliz Día del Niño

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/ 30 abril 2026
    Las noticias más importantes del 30 de abril en México; feliz Día del Niño
    Las noticias más importantes del 30 de abril 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese...Frente Frío con temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sin pruebas, el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum advierte que acusaciones de EU contra Rocha Moya serían políticas si no hay pruebas y pide a la FGR investigar conforme a la ley

Cae suegra asesina... Presunta feminicida de Carolina Flores, es detenida en Venezuela: La presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores Gómez fue capturada en Venezuela tras una ficha roja de Interpol. El caso, ocurrido en Polanco, sigue bajo investigación

‘Se cuelgan del exterior’... Sheinbaum arremete contra la oposición por ‘festejar’ cargos contra Rocha Moya en EU: Sheinbaum arremete contra la oposición por el caso Rocha Moya y exige pruebas antes de cualquier acusación desde EU

¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte de Héctor Melesio Cuén?: Las acusaciones de narcotráfico en EU contra Rocha Moya no es la primera vez que se le relaciona con el crimen organizado

Revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’: Reportes señalan que Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con “Los Chapitos” en Sinaloa

Pierde Pemex 46 mil mdp en 1T de 2026; aumentan sus ventas 4% en México: Las menores ventas, el deterioro de activos fijos, la disminución de otros ingresos, entre otros, fueron algunos de los factores de estas pérdidas financieras

MUNDO

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’: Desde el Capitolio se advierte que los días de impunidad para los narcoterroristas se han terminado

Aterriza en Venezuela primer vuelo comercial directo desde EU tras 7 años sin operación: La ruta tendrá una frecuencia diaria entre el aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami

Extienden prisión preventiva sin fianza para Cole Allen por el intento de homicidio de Trump: La acusación de este delito puede acarrear una sentencia cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas

COAHUILA

Coahuila: Analizará Pronnif medidas para proteger la intimidad de menores en redes sociales: La titular de la procuraduría, Teresa Araiza, advirtió sobre los efectos de la exposición de menores en plataformas digitales y señaló la necesidad de regular el uso de redes sociales en niñas y niños

Activan cerco sanitario y despliegan 15 cuadrillas en Castaños por gusano barrenador: El Gobierno de Coahuila y productores ganaderos coordinan acciones de inspección y tratamiento para evitar se propague por la región

Caminos marcados en carne: a mitad del mundo... donde el regreso ya no existe: En la banqueta, un migrante hondureño comparte su travesía marcada por dolor, pérdidas y esperanza rumbo a un futuro incierto

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez: Este fin de semana continúa la actividad, incluyendo los últimos días de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026

El adiós de un histórico: Guillermo Ochoa se retira tras jugar su sexto Mundial en 2026: El guardameta azteca reconoció en entrevista con TUDN que la Copa del Mundo marcará su adiós de la Selección Mexicana y, según Fabrizio Romano, también sería el cierre definitivo de su carrera profesional

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli en Arabia Saudita: Fecha y detalles de la pelea de septiembre 2026: El boxeador jalisciense volvería al ring en septiembre de 2026 ante el campeón supermediano del CMB, en una pelea pactada para Riad, donde el mexicano buscaría recuperar un cinturón mundial

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Desaparecer en México, crimen sin castigo

¿Se suspenden clases por el Mundial 2026?... esto es lo que dice la SEP sobre modificar el Calendario Escolar: La SEP analiza cambios al calendario escolar y clases a distancia durante el Mundial 2026, sin afectar el ciclo educativo

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Rubén Rocha Moya
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
En una carta difundida en agosto de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García revelo que el día que fue secuestrado iba a reunirse con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte Héctor Melesio Cuén?
Claudia Sheinbaum afirmó que sin pruebas, acusaciones de EU contra Rocha Moya tendrían carácter político y reiteró defensa de la soberanía nacional.

Sin pruebas, el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que actuaría igual ante acusaciones contra cualquier gobernador, sin importar su partido. Reitera que la ley es para todos y que sin pruebas no habrá acciones en el caso de Rubén Rocha Moya.

‘Actuaría igual con un gobernador del PRI, PAN o de MC’... Sheinbaum sobre caso Rocha Moya
Pemex exporta el 59% de su crudo a Estados Unidos; el 38% a Europa y el 3% tiene por destino Lejano Oriente.

Pierde Pemex 46 mil mdp en 1T de 2026; aumentan sus ventas 4% en México
Rubén Rocha Moya asegura que las acusaciones son ‘literatura’

‘No es más que literatura’ afirma Rocha Moya contra acusaciones de Estados Unidos
La controversia alrededor de Rubén Rocha Moya toma una nueva dimensión, elevando el costo político para las autoridades federales y abriendo nuevas dudas sobre la independencia de las instituciones encargadas de procurar justicia y representar al país ante el mundo.

Afirman que Gobierno de Sheinbaum busca minimizar señalamientos de EU contra Rocha Moya
Capturan en Venezuela a la presunta feminicida de Carolina Flores Gómez en Polanco. Autoridades mexicanas activaron ficha roja de Interpol.

Cae suegra asesina... Presunta feminicida de Carolina Flores, es detenida en Venezuela
Irán ha intentado cobrarse un precio por el ataque ejerciendo control sobre el estrecho, la vía marítima angosta por la que suele transitar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

El líder supremo de Irán emite una declaración desafiante sobre el estrecho de Ormuz