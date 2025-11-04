Las noticias más importantes del 4 de noviembre en México

CLIMA

➔ Frente frío y masa de aire frío: Prepárese....evento de ‘Norte’; Azotarán lluvias torrenciales y fuertes vientos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),

MÉXICO

➔ Aprueba Cámara de Diputados en lo general Presupuesto de Egresos de la Federación 2026: Se contempla un gasto de 10 billones 193 mil millones de pesos; la oposición acusó recortes en materia de seguridad

➔ ‘Por si se quemaba todo’: ex trabajadora de Waldo’s comparte orden antes del siniestro: A días del incendio en una sucursal de en Hermosillo, una ex empleada del comercio denunció una reunión interna, lo que alimenta las críticas por presunta negligencia empresarial y la falta de permisos de Protección Civil

➔ Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP: Rendirá protesta como alcaldesa sustituta en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán convocada para el miércoles

➔ Vinculan a proceso a Samuel ‘N’, guionista de TV Azteca y Netflix, por el feminicido de Daniela: Samuel “N” fue detenido y vinculado a proceso por el feminicidio de su pareja, Daniela Cabrera, en la alcaldía Álvaro Obregón

➔ Con sombreros ‘ensangrentados’, honra Cámara de Diputados a Carlos Manzo: Legisladores guardaron un minuto de silencio por el alcalde michoacano que fue ejecutado el fin de semana en un evento en Uruapan

MUNDO

➔ Condena Gobierno de Trump violencia política en México: Asegura portavoz de la Casa Blanca que se está al tanto de la ejecución en un evento público de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán

➔ Avión de carga se desploma en Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, Kentucky: El incidente ocurre en paralelo con supuestos cortes de pago para controladores aéreos en los Estados Unidos, durante clausura de Gobierno

➔ Telefónica, dueña de Movistar, anuncia salida de México, Chile y Venezuela; ¿Qué pasará con los clientes?: “Vamos a salir de Hispanoamérica”, afirmó Marc Murtra en presentación del plan estratégico 2026-2029

COAHUILA

➔ DIF Coahuila llama a empresarios y organismos de la sociedad civil a sumar esfuerzos para el desarrollo social: La presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas, inauguró este martes el ‘Foro Visión Responsable, el Compromiso Social que Fortalece a la Sociedad’

➔ Gobernador lamenta asesinato de alcalde en Michoacán y destaca coordinación en Coahuila: Manolo Jiménez afirmó que la seguridad es la mejor inversión y destacó que ningún alcalde coahuilense ha recibido amenazas

➔ Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas: El pan estuvo compuesto por 2 mil 200 piezas, colocadas sobre una estructura de 4 por 6 metros

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras decirle ‘tonta’ a Fátima Bosch; Miss México no dimitirá: La joven originaria de Tabasco indicó que, a pesar del momento que atravesó, no renunciará a la competencia

➔ ‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse: El futbolista del AC Milan señaló que decidió detenerse para recuperarse completamente y volver a las canchas lo antes posible

➔ Estadio Banorte ya cuenta con nuevas butacas fijas y zonas renovadas: Los cambios destacan en tribunas y palcos, mientras se prepara la reapertura prevista para marzo y el partido entre México y Portugal, con la participación de Cristiano Ronaldo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

➔ Buen Fin 2025: el SAT te premia con hasta $250 mil pesos por usar tu tarjeta: En resumen: si piensas aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025, paga con tarjeta y podrías ganar hasta $250 mil pesos sin hacer nada más.