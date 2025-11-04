Las noticias más importantes del 4 de noviembre en México

    Las noticias más importantes del 4 de noviembre en México
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío y masa de aire frío: Prepárese....evento de ‘Norte’; Azotarán lluvias torrenciales y fuertes vientos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),

MÉXICO

Aprueba Cámara de Diputados en lo general Presupuesto de Egresos de la Federación 2026: Se contempla un gasto de 10 billones 193 mil millones de pesos; la oposición acusó recortes en materia de seguridad

‘Por si se quemaba todo’: ex trabajadora de Waldo’s comparte orden antes del siniestro: A días del incendio en una sucursal de en Hermosillo, una ex empleada del comercio denunció una reunión interna, lo que alimenta las críticas por presunta negligencia empresarial y la falta de permisos de Protección Civil

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será alcaldesa sustituta de Uruapan; se reunió con CSP: Rendirá protesta como alcaldesa sustituta en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán convocada para el miércoles

Vinculan a proceso a Samuel ‘N’, guionista de TV Azteca y Netflix, por el feminicido de Daniela: Samuel “N” fue detenido y vinculado a proceso por el feminicidio de su pareja, Daniela Cabrera, en la alcaldía Álvaro Obregón

Con sombreros ‘ensangrentados’, honra Cámara de Diputados a Carlos Manzo: Legisladores guardaron un minuto de silencio por el alcalde michoacano que fue ejecutado el fin de semana en un evento en Uruapan

MUNDO

Condena Gobierno de Trump violencia política en México: Asegura portavoz de la Casa Blanca que se está al tanto de la ejecución en un evento público de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán

Avión de carga se desploma en Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, Kentucky: El incidente ocurre en paralelo con supuestos cortes de pago para controladores aéreos en los Estados Unidos, durante clausura de Gobierno

Telefónica, dueña de Movistar, anuncia salida de México, Chile y Venezuela; ¿Qué pasará con los clientes?: “Vamos a salir de Hispanoamérica”, afirmó Marc Murtra en presentación del plan estratégico 2026-2029

COAHUILA

DIF Coahuila llama a empresarios y organismos de la sociedad civil a sumar esfuerzos para el desarrollo social: La presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas, inauguró este martes el ‘Foro Visión Responsable, el Compromiso Social que Fortalece a la Sociedad’

Gobernador lamenta asesinato de alcalde en Michoacán y destaca coordinación en Coahuila: Manolo Jiménez afirmó que la seguridad es la mejor inversión y destacó que ningún alcalde coahuilense ha recibido amenazas

Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas: El pan estuvo compuesto por 2 mil 200 piezas, colocadas sobre una estructura de 4 por 6 metros

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras decirle ‘tonta’ a Fátima Bosch; Miss México no dimitirá: La joven originaria de Tabasco indicó que, a pesar del momento que atravesó, no renunciará a la competencia

‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse: El futbolista del AC Milan señaló que decidió detenerse para recuperarse completamente y volver a las canchas lo antes posible

Estadio Banorte ya cuenta con nuevas butacas fijas y zonas renovadas: Los cambios destacan en tribunas y palcos, mientras se prepara la reapertura prevista para marzo y el partido entre México y Portugal, con la participación de Cristiano Ronaldo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Buen Fin 2025: el SAT te premia con hasta $250 mil pesos por usar tu tarjeta: En resumen: si piensas aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025, paga con tarjeta y podrías ganar hasta $250 mil pesos sin hacer nada más.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

