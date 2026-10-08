Las noticias más importantes del 8 de octubre en México

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    Las noticias más importantes del 8 de octubre en México: Liberan a implicados de Casino Royale, familias piden protección y Fiscalía NL desconoce; Caso Abel; La ‘casa del boiler’; ¿Qué hacer en Saltillo? ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy, a la FGR y fiscales por fallas en el Banco de Datos Forenses: Margarita López y Brenda Valenzuela exigen interconectar en tiempo real las bases forenses para agilizar la identificación de personas desaparecidas.

Vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal y presuntos nexos con los Farías Laguna: Miguel Ángel Solano Ruiz, ‘Capitán Sol’, permanecerá en el Altiplano mientras la FGR investiga su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Huracán ‘Isaías’ y tormenta tropical ‘Simón’ dejan afectaciones en costas del país; cierran puertos en el Golfo de México y el Mar Caribe: La evolución y trayectoria de ambos sistemas serán determinantes para las condiciones meteorológicas de las próximas horas.

Sheinbaum niega molestia con Harfuch por congelamiento de cuentas tras reporte del WSJ: La presidenta rechazó estar molesta con Omar García Harfuch y cuestionó el reporte del WSJ sobre las cuentas de exfuncionarios mexicanos.

Liberan a dos implicados en incendio del Casino Royale tras cumplir sentencia de 15 años de prisión: Obtuvieron boletas de libertad el pasado 4 de octubre tras cumplir sentencia por delincuencia organizada.

Familiares del Casino Royale piden protección tras orden de liberar a dos implicados: Samara Pérez Muñiz y familiares acudieron a la Fiscalía de Nuevo León para pedir protección e información sobre José Alberto Loera y Héctor Montoya.

Fiscalía de Nuevo León desconoce liberación de implicados en la masacre del Casino Royale, aseguran familiares: Javier Flores recibió a familiares de las víctimas y confesó que desconocía esa información por lo que les pidió dos días hábiles para tener la información.

MUNDO

Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense, por una ‘obra audaz e inventiva’: La escritora canadiense Anne Carson recibió el Nobel de Literatura 2026 por una obra que mezcla poesía, traducción y estudios clásicos.

Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado: El abogado describió a su clienta como “enojada y confundida” después de recuperar la conciencia.

La madre de la científica fallecida afirma que la peste neumónica rusa no se filtró accidentalmente de un tubo de ensayo roto: Svetlana Shipilova, profesional de la medicina, declaró al medio ruso Glubina que no se creía esa versión, alegando que es simplemente imposible romper un tubo de ensayo.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia: Según las autoridades de las fuerzas públicas, la policía ha realizado más de 6 mil 600 detenciones —en su mayoría de menores de 18 años— en las recientes protestas.

COAHUILA

Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve: José Ángel ‘N’, administrador de la empresa AVR, fue procesado por usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a los convenidos.

Coahuila: Abel fue ultimado con un arma de fuego tras contactar a un hombre por una aplicación: El joven de 21 años fue localizado sin vida en San Buenaventura; la Fiscalía detuvo a un hombre señalado como probable responsable.

¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno: La especialista en lenguaje corporal examinó la entrevista de Maribel Garza, quien defendió la inocencia de sus hijos.

‘Está raro, ¿no?’: Manolo Jiménez cuestiona solicitud de prórroga de CIESA para comprar AHMSA: El gobernador señaló que el plazo de tres meses ya estaba contemplado en el esquema original, siempre que se pague la garantía de 50 millones de dólares.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más: Este fin de semana el arte local destaca mientras los altares de muertos comienzan su construcción de cara al Día de Muertos.

¿Qué es el martinete? La peligrosa llave que Hijo de Fishman habría aplicado al Búho Pineda y por qué está prohibida: El castigo puede provocar daños irreversibles en la columna cervical. Su uso está restringido en numerosas plazas de la lucha libre mexicana.

¡Karina Torres llega a Saltillo! La ‘Perdida’ prepara noche de risas y diversión: Tras conquistar el tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos México’, la creadora de contenido llevará su espectáculo a Libido Club el 24 de octubre.

¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?... el sueño de Carlos Tévez que se haría realidad en Argentina: Carlos Tévez prepara su partido de despedida en La Bombonera y tiene un sueño especial: reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las ‘puntadas’ de Lili: un amor que se cose a mano.

¿Habrá clases mañana 9 de octubre? La SEP confirma lista de estados sin escuela y por qué: El jueves se cancelaron clases en los distintos niveles educativos debido a las afectaciones en distintos estados por los ciclones.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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El encuentro reunirá a músicos locales y nacionales del 15 al 17 de octubre, con conciertos, poesía, literatura y actividades multidisciplinarias.

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