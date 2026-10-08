Las noticias más importantes del 8 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy, a la FGR y fiscales por fallas en el Banco de Datos Forenses: Margarita López y Brenda Valenzuela exigen interconectar en tiempo real las bases forenses para agilizar la identificación de personas desaparecidas.

➔ Vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal y presuntos nexos con los Farías Laguna: Miguel Ángel Solano Ruiz, ‘Capitán Sol’, permanecerá en el Altiplano mientras la FGR investiga su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

➔ Huracán ‘Isaías’ y tormenta tropical ‘Simón’ dejan afectaciones en costas del país; cierran puertos en el Golfo de México y el Mar Caribe: La evolución y trayectoria de ambos sistemas serán determinantes para las condiciones meteorológicas de las próximas horas.

➔ Sheinbaum niega molestia con Harfuch por congelamiento de cuentas tras reporte del WSJ: La presidenta rechazó estar molesta con Omar García Harfuch y cuestionó el reporte del WSJ sobre las cuentas de exfuncionarios mexicanos.

➔ Liberan a dos implicados en incendio del Casino Royale tras cumplir sentencia de 15 años de prisión: Obtuvieron boletas de libertad el pasado 4 de octubre tras cumplir sentencia por delincuencia organizada.

➔ Familiares del Casino Royale piden protección tras orden de liberar a dos implicados: Samara Pérez Muñiz y familiares acudieron a la Fiscalía de Nuevo León para pedir protección e información sobre José Alberto Loera y Héctor Montoya.

➔ Fiscalía de Nuevo León desconoce liberación de implicados en la masacre del Casino Royale, aseguran familiares: Javier Flores recibió a familiares de las víctimas y confesó que desconocía esa información por lo que les pidió dos días hábiles para tener la información.

MUNDO

➔ Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense, por una ‘obra audaz e inventiva’: La escritora canadiense Anne Carson recibió el Nobel de Literatura 2026 por una obra que mezcla poesía, traducción y estudios clásicos.

➔ Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado: El abogado describió a su clienta como “enojada y confundida” después de recuperar la conciencia.

➔ La madre de la científica fallecida afirma que la peste neumónica rusa no se filtró accidentalmente de un tubo de ensayo roto: Svetlana Shipilova, profesional de la medicina, declaró al medio ruso Glubina que no se creía esa versión, alegando que es simplemente imposible romper un tubo de ensayo.

➔ Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia: Según las autoridades de las fuerzas públicas, la policía ha realizado más de 6 mil 600 detenciones —en su mayoría de menores de 18 años— en las recientes protestas.

COAHUILA

➔ Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve: José Ángel ‘N’, administrador de la empresa AVR, fue procesado por usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a los convenidos.

➔ Coahuila: Abel fue ultimado con un arma de fuego tras contactar a un hombre por una aplicación: El joven de 21 años fue localizado sin vida en San Buenaventura; la Fiscalía detuvo a un hombre señalado como probable responsable.

➔ ¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno: La especialista en lenguaje corporal examinó la entrevista de Maribel Garza, quien defendió la inocencia de sus hijos.

➔ ‘Está raro, ¿no?’: Manolo Jiménez cuestiona solicitud de prórroga de CIESA para comprar AHMSA: El gobernador señaló que el plazo de tres meses ya estaba contemplado en el esquema original, siempre que se pague la garantía de 50 millones de dólares.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más: Este fin de semana el arte local destaca mientras los altares de muertos comienzan su construcción de cara al Día de Muertos.

➔ ¿Qué es el martinete? La peligrosa llave que Hijo de Fishman habría aplicado al Búho Pineda y por qué está prohibida: El castigo puede provocar daños irreversibles en la columna cervical. Su uso está restringido en numerosas plazas de la lucha libre mexicana.

➔ ¡Karina Torres llega a Saltillo! La ‘Perdida’ prepara noche de risas y diversión: Tras conquistar el tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos México’, la creadora de contenido llevará su espectáculo a Libido Club el 24 de octubre.

➔ ¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?... el sueño de Carlos Tévez que se haría realidad en Argentina: Carlos Tévez prepara su partido de despedida en La Bombonera y tiene un sueño especial: reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las ‘puntadas’ de Lili: un amor que se cose a mano.

➔ ¿Habrá clases mañana 9 de octubre? La SEP confirma lista de estados sin escuela y por qué: El jueves se cancelaron clases en los distintos niveles educativos debido a las afectaciones en distintos estados por los ciclones.