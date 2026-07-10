Noticias para el fin de semana: Caso Diana; Reaparece Rocha Moya; Vinculan a Tania Flores; Trump vs. Irán; Cuartos de Final Mundial 2026

MÉXICO

→ Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’: Ante distintas versiones, el gobernador con licencia de Sinaloa aclaró que, desde el 1 de mayo, no se ha movido de su domicilio en Culiacán.

→ Indaga FGR violaciones graves de EU en caso ‘Mayo’: La fiscal Ernestina Godoy dijo que el Gobierno de EU se ha negado a dar información o ha brindado datos falsos sobre el caso.

→ Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar: En redes sociales y medios de comunicación se difundió un metraje donde muestra a Víctor Rodríguez Padilla efectuando, presuntamente, violencia familiar.

→ Detienen a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont por fraude; su hermano aún no ha sido extraditado: Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún por su presunta participación en una red de empresas fantasma que habría desviado casi 2 mil 950 millones de pesos del erario federal.

INTERNACIONAL

→ Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas: Según la versión de ICE, el migrante de origen mexicano utilizó su vehículo para embestir a los agentes migratorios

→ Defensa de ‘El Mayo’ Zambada revela que tiene 16 hijos en documento entregado a corte de Estados Unidos: Defensa de Ismael “El Mayo” Zambada revela detalles inéditos sobre su vida familiar en corte de Estados Unidos.

→ Trump da por terminado el acuerdo de alto al fuego con Irán: ‘No quiero tener nada más que ver con ellos. Son escoria’: Donald Trump afirmó que el memorando de alto al fuego con Irán terminó y descartó continuar las negociaciones con Teherán

→ Bebé de 18 meses es encontrado con vida en una morgue tras un reporte de muerte por ahogamiento: La policía de Gilbert, Arizona recomendó presentar cargos por negligencia contra los padres.

COAHUILA

→ Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva: La exalcaldesa de Múzquiz enfrentará seis meses de investigación complementaria por presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

→ Diana llegó a Saltillo huyendo de CDMX; presunto feminicida la acorraló frente a miles de personas para que aceptara casarse: Aunque no ha sido confirmado por las autoridades, fuentes cercanas a la familia aseguraron que Diana ya había buscado ayuda en Saltillo para denunciar a Fernando “N”

→ Cae en Guadalajara León ‘N’, buscado por crueldad animal en Saltillo: La Fiscalía de Coahuila confirmó la captura de León “N” en Guadalajara, Jalisco, tras una investigación por presunta violencia y crueldad contra animales que generó indignación y movilización ciudadana en Saltillo.

→ Saltillo pasó de tener un clima templado a caliente en tiempo récord: La ciudad ha experimentado un cambio climático local acelerado debido a la pérdida de sus bosques.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Festival Internacional de Guitarra, actividades de la FINA y ‘Moana’ en los cines: Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad como parte de las celebraciones de la temporada

→ Ha-ha-ha-haaland, ¡ey!... Crean canción de Erling Haaland versión mariachi previo al Noruega vs Inglaterra (video): Un mariachi mexicano adaptó el famoso cántico de Erling Haaland para apoyar a Noruega antes de enfrentar a Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial 2026. El video ya es viral en redes sociales

→ Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?: El equipo campeón recibirá 51 millones de dólares, mientras que todas las selecciones participantes obtendrán ingresos de acuerdo con su desempeño en el torneo.

→ ¡Orgullo coahuilense! Premios Ariel 2026: nominan al actor lagunero Héctor Kotsifakis: Mientras el histrión lagunero destacó entre los nominados, la cinta ‘En el camino’, de David Pablos, lideró la lista con 13 menciones

→ ¡Por el boleto a la Semifinal! Argentina vs Suiza: horario y dónde ver los Cuartos de Final del Mundial 2026: La Albiceleste busca un lugar en la antesala de la Final de la Copa del Mundo frente a la sorprendente escuadra helvética

→ Pedro Sola ofrece disculpas tras polémico comentario sobre envenenar perros: “Fue una falta de empatía”: El conductor de Ventaneando reconoció que sus palabras fueron un error y aseguró que buscará informarse más sobre el tema.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027: Conoce qué entidad analiza este cambio y qué han informado las autoridades educativas..

→ Pensión Bienestar julio 2026: estos son los únicos adultos mayores que recibirán un pago de hasta 12 mil 850 pesos: Conoce quiénes son los beneficiarios, cuánto recibirán y las fechas oficiales de pago.

→ Gobierno lanza nueva plataforma para corregir el acta de nacimiento sin acudir al Registro Civil: Conoce qué trámites estarán disponibles, los requisitos y cómo funcionará el nuevo sistema.