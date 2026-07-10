Noticias para el fin de semana: Caso Diana; Reaparece Rocha Moya; Vinculan a Tania Flores; Trump vs. Irán; Cuartos de Final Mundial 2026

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    Noticias para el fin de semana: Caso Diana; Reaparece Rocha Moya; Vinculan a Tania Flores; Trump vs. Irán; Cuartos de Final Mundial 2026
    Noticias para el fin de semana: Conmociona feminicidio de Diana; Reaparece Rocha Moya; Vinculan a Tania ‘N’; Trump vs. Irán; Cuartos de Final Mundial 2026. VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’: Ante distintas versiones, el gobernador con licencia de Sinaloa aclaró que, desde el 1 de mayo, no se ha movido de su domicilio en Culiacán.

Indaga FGR violaciones graves de EU en caso ‘Mayo’: La fiscal Ernestina Godoy dijo que el Gobierno de EU se ha negado a dar información o ha brindado datos falsos sobre el caso.

Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar: En redes sociales y medios de comunicación se difundió un metraje donde muestra a Víctor Rodríguez Padilla efectuando, presuntamente, violencia familiar.

Detienen a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont por fraude; su hermano aún no ha sido extraditado: Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún por su presunta participación en una red de empresas fantasma que habría desviado casi 2 mil 950 millones de pesos del erario federal.

INTERNACIONAL

Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas: Según la versión de ICE, el migrante de origen mexicano utilizó su vehículo para embestir a los agentes migratorios

Defensa de ‘El Mayo’ Zambada revela que tiene 16 hijos en documento entregado a corte de Estados Unidos: Defensa de Ismael “El Mayo” Zambada revela detalles inéditos sobre su vida familiar en corte de Estados Unidos.

Trump da por terminado el acuerdo de alto al fuego con Irán: ‘No quiero tener nada más que ver con ellos. Son escoria’: Donald Trump afirmó que el memorando de alto al fuego con Irán terminó y descartó continuar las negociaciones con Teherán

Bebé de 18 meses es encontrado con vida en una morgue tras un reporte de muerte por ahogamiento: La policía de Gilbert, Arizona recomendó presentar cargos por negligencia contra los padres.

COAHUILA

Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva: La exalcaldesa de Múzquiz enfrentará seis meses de investigación complementaria por presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Diana llegó a Saltillo huyendo de CDMX; presunto feminicida la acorraló frente a miles de personas para que aceptara casarse: Aunque no ha sido confirmado por las autoridades, fuentes cercanas a la familia aseguraron que Diana ya había buscado ayuda en Saltillo para denunciar a Fernando “N”

Cae en Guadalajara León ‘N’, buscado por crueldad animal en Saltillo: La Fiscalía de Coahuila confirmó la captura de León “N” en Guadalajara, Jalisco, tras una investigación por presunta violencia y crueldad contra animales que generó indignación y movilización ciudadana en Saltillo.

Saltillo pasó de tener un clima templado a caliente en tiempo récord: La ciudad ha experimentado un cambio climático local acelerado debido a la pérdida de sus bosques.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¿Qué hacer en Saltillo? Festival Internacional de Guitarra, actividades de la FINA y ‘Moana’ en los cines: Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad como parte de las celebraciones de la temporada

Ha-ha-ha-haaland, ¡ey!... Crean canción de Erling Haaland versión mariachi previo al Noruega vs Inglaterra (video): Un mariachi mexicano adaptó el famoso cántico de Erling Haaland para apoyar a Noruega antes de enfrentar a Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial 2026. El video ya es viral en redes sociales

Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?: El equipo campeón recibirá 51 millones de dólares, mientras que todas las selecciones participantes obtendrán ingresos de acuerdo con su desempeño en el torneo.

¡Orgullo coahuilense! Premios Ariel 2026: nominan al actor lagunero Héctor Kotsifakis: Mientras el histrión lagunero destacó entre los nominados, la cinta ‘En el camino’, de David Pablos, lideró la lista con 13 menciones

¡Por el boleto a la Semifinal! Argentina vs Suiza: horario y dónde ver los Cuartos de Final del Mundial 2026: La Albiceleste busca un lugar en la antesala de la Final de la Copa del Mundo frente a la sorprendente escuadra helvética

Pedro Sola ofrece disculpas tras polémico comentario sobre envenenar perros: “Fue una falta de empatía”: El conductor de Ventaneando reconoció que sus palabras fueron un error y aseguró que buscará informarse más sobre el tema.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027: Conoce qué entidad analiza este cambio y qué han informado las autoridades educativas..

Pensión Bienestar julio 2026: estos son los únicos adultos mayores que recibirán un pago de hasta 12 mil 850 pesos: Conoce quiénes son los beneficiarios, cuánto recibirán y las fechas oficiales de pago.

Gobierno lanza nueva plataforma para corregir el acta de nacimiento sin acudir al Registro Civil: Conoce qué trámites estarán disponibles, los requisitos y cómo funcionará el nuevo sistema.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Ken Salazar: El que con lobos anda...

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La protección de Rocha Moya

La captura de Alejandro Álvarez Puga en Cancún marca un nuevo episodio en la investigación por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante una red de empresas fantasma.

Detienen a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont por fraude; su hermano aún no ha sido extraditado
Zambada afirmó que el 25 de julio de 2024 acudió con engaños a la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, donde él y su jefe de seguridad fueron emboscados.

Son 20 los hombres clave en el expediente de ‘El Mayo’
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar... ¿Qué letras reciben el pago de los 6 mil 400 pesos del 10 al 29 en julio, según el calendario?
Comprar o vender un automóvil usado en México puede generar obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

SAT lanza advertencia: podrías recibir una multa de hasta 44 mil pesos si no declaras la compra o venta de tu auto
Un grupo de mariachis mexicanos adaptó el popular cántico dedicado a Erling Haaland para apoyar a Noruega en su duelo contra Inglaterra.

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Con ocho selecciones aún en la pelea por el título, la Copa Mundial de 2026 también disputa una bolsa récord de 871 millones de dólares.

Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?