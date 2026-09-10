Las noticias más importantes del 10 de septiembre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ ‘Eso ya es como de mafia’: Leo Zuckermann y periodistas cuestionan amenaza de Luis Fernando Salazar: Periodistas cuestionaron el mensaje de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo y llamaron a no normalizar amenazas contra la prensa.

➔ Suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes en México, revela el INEGI: Durante 2025 se registraron 8 mil 709 suicidios, de los cuales 3 mil 318 correspondieron a personas de 15 a 29 años.

➔ FGR apunta que muerte de diputado morenista Zenyazen Escobar en Veracruz fue por suicidio: Aseguró que indagaciones continuarán sin descartar otros móviles con el fin de esclarecer los hechos.

➔ ¡Cierre Total! Se incendia pipa tras volcadura en la autopista Guadalajara-Colima en el km 68 [VIDEO]: La volcadura de una pipa con dos autotanques provocó el cierre de la circulación a la altura de Sayula, Jalisco; cuerpos de emergencia atienden el accidente.

➔ Defiende nuevamente Sheinbaum a la Nueva Escuela Mexicana frente a los resultados de la Prueba Pisa: Sheinbaum defendió una pedagogía basada en la colaboración entre estudiantes y profesores.

➔ Movimiento Ciudadano se deslinda de la creación del ‘Pase Turístico’ en Nuevo León: Tras la polémica, el dirigente de MC en Nuevo León recordó que el proyecto fue votado y aprobado por PRI y PAN en el Congreso estatal.

MUNDO

➔ ¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ‘Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic: Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic, advierte sobre una IA superinteligente capaz de automejorarse y generar riesgos para la humanidad.

➔ A un año del asesinato de Charlie Kirk, Greg Cunningham habla de su muerte en su discurso al Congreso: Durante una convención republicana en Dallas, el candidato de Nuevo México afirmó que Kirk fue lo que lo llevó allí..

➔ Encuesta revela que los estadounidenses desconfían de la información dada por el gobierno de EU: La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y USA Facts muestra que, aunque la desconfianza en la información del gobierno ha crecido desde 2024, también es más alta que al final del primer mandato del presidente Donald Trump.

➔ Reporteros veteranos de The Washington Post se unen a relanzamiento de nuevo medio local: En febrero pasado, la dirección del emblemático diario que destapó el caso Watergate confirmó su reestructuración y una masiva ronda de despidos que afectó a unos 300 de los 800 periodistas en plantilla, según The New York Times.

COAHUILA

➔ Luis Fernando Salazar ofrece disculpas al periodista Enrique Acevedo y admite error por frase ‘vamos a ir por ti’: En entrevista con VANGUARDIA, el legislador morenista reconoce que se equivocó al decir “vamos a ir por ti” al comunicador, y ofrece una disculpa, pero sostiene sus cuestionamientos al reportaje sobre Julieta Ramírez.

➔ Exigen a CFE frenar apagones que afectan al servicio de agua y la industria: El alcalde Javier Díaz señaló que las fallas eléctricas han impactado pozos de Agsal y estimó afectaciones para unas 200 colonias y 300 mil habitantes.

➔ Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica: El legislador local ingresó a terapia intensiva en un hospital privado de Saltillo debido a una afección cardiaca; se prevé un segundo procedimiento.

➔ Saltillo: camión de la Periférico se brinca embotellamiento y circula en sentido contrario por V. Carranza (video): La unidad subió al camellón entre avenida México y el periférico LEA para avanzar por los carriles opuestos antes de incorporarse nuevamente a la vialidad.

➔ Saltillo: comercios del Centro Histórico alistan promociones por Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco: La asociación del sector informó que establecimientos prepararon precios especiales y menús ante la llegada de visitantes por la competencia, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro: Este fin de semana hay música para sentir el espíritu patrio, hay deporte y hay producciones teatrales para todos los gustos.

➔ Rafa Márquez asume como DT de la Selección Mexicana con la mira en el Mundial 2030: El histórico ‘Káiser’ prometió recuperar el orgullo nacional, catapultar la exportación de talento a Europa y consolidar un equipo competitivo respaldado por Guardado en su cuerpo técnico.

➔ ¡Saltillo está presente! Floriteree busca conquistar los Digital Creator Awards 2026: La creadora de ‘Floritere Manualidades y Más’ representa a México en la categoría de Arte y pide el apoyo de sus seguidores para llegar hasta Qatar.

➔ ¿Antonio Vergara es mexicano? Desmienten rumor sobre el jugador del Napoli y el Tri: Un comentario en ESPN desató la especulación; Vito de Palma aclaró sus palabras y desde Italia negaron contactos para una naturalización.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

➔ iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?: El nuevo iPhone Duo tendría un precio inicial equivalente a 33 mil 750 pesos en México. Esta es la cantidad de productos y servicios que representa ese costo.

➔ Crédito Infonavit... Así es como un adeudo puede terminar en el embargo de tu casa ¿cómo evitarlo?: ¿Qué pasa si dejas de pagar tu crédito Infonavit? Conoce las etapas de cobranza, cuándo puede iniciar un juicio y qué apoyos existen para evitar perder tu casa.