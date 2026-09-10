Las noticias más importantes del 10 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 10 de septiembre en México
    Las noticias más importantes del 10 de septiembre en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

‘Eso ya es como de mafia’: Leo Zuckermann y periodistas cuestionan amenaza de Luis Fernando Salazar: Periodistas cuestionaron el mensaje de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo y llamaron a no normalizar amenazas contra la prensa.

Suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes en México, revela el INEGI: Durante 2025 se registraron 8 mil 709 suicidios, de los cuales 3 mil 318 correspondieron a personas de 15 a 29 años.

FGR apunta que muerte de diputado morenista Zenyazen Escobar en Veracruz fue por suicidio: Aseguró que indagaciones continuarán sin descartar otros móviles con el fin de esclarecer los hechos.

¡Cierre Total! Se incendia pipa tras volcadura en la autopista Guadalajara-Colima en el km 68 [VIDEO]: La volcadura de una pipa con dos autotanques provocó el cierre de la circulación a la altura de Sayula, Jalisco; cuerpos de emergencia atienden el accidente.

Defiende nuevamente Sheinbaum a la Nueva Escuela Mexicana frente a los resultados de la Prueba Pisa: Sheinbaum defendió una pedagogía basada en la colaboración entre estudiantes y profesores.

Movimiento Ciudadano se deslinda de la creación del ‘Pase Turístico’ en Nuevo León: Tras la polémica, el dirigente de MC en Nuevo León recordó que el proyecto fue votado y aprobado por PRI y PAN en el Congreso estatal.

MUNDO

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ‘Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic: Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic, advierte sobre una IA superinteligente capaz de automejorarse y generar riesgos para la humanidad.

A un año del asesinato de Charlie Kirk, Greg Cunningham habla de su muerte en su discurso al Congreso: Durante una convención republicana en Dallas, el candidato de Nuevo México afirmó que Kirk fue lo que lo llevó allí..

Encuesta revela que los estadounidenses desconfían de la información dada por el gobierno de EU: La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y USA Facts muestra que, aunque la desconfianza en la información del gobierno ha crecido desde 2024, también es más alta que al final del primer mandato del presidente Donald Trump.

Reporteros veteranos de The Washington Post se unen a relanzamiento de nuevo medio local: En febrero pasado, la dirección del emblemático diario que destapó el caso Watergate confirmó su reestructuración y una masiva ronda de despidos que afectó a unos 300 de los 800 periodistas en plantilla, según The New York Times.

COAHUILA

Luis Fernando Salazar ofrece disculpas al periodista Enrique Acevedo y admite error por frase ‘vamos a ir por ti’: En entrevista con VANGUARDIA, el legislador morenista reconoce que se equivocó al decir “vamos a ir por ti” al comunicador, y ofrece una disculpa, pero sostiene sus cuestionamientos al reportaje sobre Julieta Ramírez.

Exigen a CFE frenar apagones que afectan al servicio de agua y la industria: El alcalde Javier Díaz señaló que las fallas eléctricas han impactado pozos de Agsal y estimó afectaciones para unas 200 colonias y 300 mil habitantes.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica: El legislador local ingresó a terapia intensiva en un hospital privado de Saltillo debido a una afección cardiaca; se prevé un segundo procedimiento.

Saltillo: camión de la Periférico se brinca embotellamiento y circula en sentido contrario por V. Carranza (video): La unidad subió al camellón entre avenida México y el periférico LEA para avanzar por los carriles opuestos antes de incorporarse nuevamente a la vialidad.

Saltillo: comercios del Centro Histórico alistan promociones por Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco: La asociación del sector informó que establecimientos prepararon precios especiales y menús ante la llegada de visitantes por la competencia, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro: Este fin de semana hay música para sentir el espíritu patrio, hay deporte y hay producciones teatrales para todos los gustos.

Rafa Márquez asume como DT de la Selección Mexicana con la mira en el Mundial 2030: El histórico ‘Káiser’ prometió recuperar el orgullo nacional, catapultar la exportación de talento a Europa y consolidar un equipo competitivo respaldado por Guardado en su cuerpo técnico.

¡Saltillo está presente! Floriteree busca conquistar los Digital Creator Awards 2026: La creadora de ‘Floritere Manualidades y Más’ representa a México en la categoría de Arte y pide el apoyo de sus seguidores para llegar hasta Qatar.

¿Antonio Vergara es mexicano? Desmienten rumor sobre el jugador del Napoli y el Tri: Un comentario en ESPN desató la especulación; Vito de Palma aclaró sus palabras y desde Italia negaron contactos para una naturalización.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?: El nuevo iPhone Duo tendría un precio inicial equivalente a 33 mil 750 pesos en México. Esta es la cantidad de productos y servicios que representa ese costo.

Crédito Infonavit... Así es como un adeudo puede terminar en el embargo de tu casa ¿cómo evitarlo?: ¿Qué pasa si dejas de pagar tu crédito Infonavit? Conoce las etapas de cobranza, cuándo puede iniciar un juicio y qué apoyos existen para evitar perder tu casa.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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