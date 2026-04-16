Las noticias más importantes del 16 de abril en México
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.
MÉXICO
➔ Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo: Sin mencionar nombres por el debido proceso, los cargos removidos fueron de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; Control Marino, Derrames y Residuos y Derrames y Residuos.
➔ Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’: Pemex descartó una explosión y señaló que solo se dio presencia de humo en la planta hidrodesulfuradora.
➔ Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres: Citlalli Hernández Mora encabezará Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027; Luisa María Alcalde Luján confirma reestructura interna.
➔ Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo: La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la fiscal Ernestina Godoy promueve que se reabra el expediente a través de una audiencia judicial.
➔ Video exhibe colegio en Puebla con ‘cuarto oscuro’ donde vivía mujer y llevaban a alumnos castigados: Autoridades de Puebla investigan colegio tras video de un presunto “cuarto oscuro” donde vivía una mujer y alumnos eran castigados.
➔ Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’: Las detenciones se derivaron de acciones de inteligencia; les aseguraron armas y un vehículo.
MUNDO
➔ Donald Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano: La tregua está destinada a posibilitar negociaciones ‘hacia un acuerdo permanente de seguridad y paz’ entre las dos naciones, enemistadas por décadas.
➔ Irán ejecutará a una mujer por participar en las manifestaciones generalizadas contra el régimen: Bita Hemmati es la primera mujer que va a ser ahorcada en relación con las manifestaciones que estallaron en enero en todo el país.
➔ Misiles y drones rusos azotan Ucrania y causan al menos 16 muertos: Mientras las personas dormían, Rusia atacó zonas civiles durante varias horas, siento de las ofensivas más amplias que el Estado ruso ha hecho sobre territorio ucraniano.
COAHUILA
➔ Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila: En la entidad no se han reportado decesos ni afectaciones graves por esta práctica.
➔ Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja: Mientras a nivel nacional se triplican los casos de tos ferina, Coahuila reporta solo ocho contagios en 2026, con una tendencia a la baja gracias a la vacunación.
➔ Aprueban en la Cámara de Diputados el Día Nacional de Productores de Nuez... a propuesta del diputado por Coahuila, Rubén Moreira: Con 417 votos avalan iniciativa que reconoce labor agrícola y abre ruta a políticas públicas para fortalecer economías regionales.
➔ Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga: Por mayoría, el sindicato aprobó posponer el estallamiento para el 19 de mayo a las 14:00 horas.
ESPECTÁCULOS Y DEPORTES
➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más: Este fin de semana grandes espectáculos llegan a la ciudad que no te puedes perder.
➔ Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026: Fue pieza importante en la estructura de la Selección Mexicana, impulsó infraestructura que hoy sigue vigente y fue quien le dio al ‘Vasco’ su primera oportunidad al frente del Tri
➔ No se pudo.... ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en Medio’ cancela su visita a Monterrey; este fue el motivo: Justin Berfield cancela su visita a Monterrey para la DesertCon 2026. Estas son las razones y qué pasará con los boletos.
➔ ¿Cuándo es el juego de la NBA en México 2026? Nuggets y Pacers jugarán en la Arena CDMX: Anunciaron oficialmente que Denver e Indiana disputarán el NBA Mexico City Game 2026 el próximo 7 de noviembre, en un duelo de temporada regular.
ESPECIAL
➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después
➔ Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar: Aquí te explicamos qué papeles debes llevar, cuándo será la entrega y cómo se realizará el pago del apoyo.