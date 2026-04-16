Las noticias más importantes del 16 de abril en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo: Sin mencionar nombres por el debido proceso, los cargos removidos fueron de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; Control Marino, Derrames y Residuos y Derrames y Residuos.

➔ Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’: Pemex descartó una explosión y señaló que solo se dio presencia de humo en la planta hidrodesulfuradora.

➔ Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres: Citlalli Hernández Mora encabezará Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027; Luisa María Alcalde Luján confirma reestructura interna.

➔ Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo: La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la fiscal Ernestina Godoy promueve que se reabra el expediente a través de una audiencia judicial.

➔ Video exhibe colegio en Puebla con ‘cuarto oscuro’ donde vivía mujer y llevaban a alumnos castigados: Autoridades de Puebla investigan colegio tras video de un presunto “cuarto oscuro” donde vivía una mujer y alumnos eran castigados.

➔ Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’: Las detenciones se derivaron de acciones de inteligencia; les aseguraron armas y un vehículo.

MUNDO

➔ Donald Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano: La tregua está destinada a posibilitar negociaciones ‘hacia un acuerdo permanente de seguridad y paz’ entre las dos naciones, enemistadas por décadas.

➔ Irán ejecutará a una mujer por participar en las manifestaciones generalizadas contra el régimen: Bita Hemmati es la primera mujer que va a ser ahorcada en relación con las manifestaciones que estallaron en enero en todo el país.

➔ Misiles y drones rusos azotan Ucrania y causan al menos 16 muertos: Mientras las personas dormían, Rusia atacó zonas civiles durante varias horas, siento de las ofensivas más amplias que el Estado ruso ha hecho sobre territorio ucraniano.

COAHUILA

➔ Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila: En la entidad no se han reportado decesos ni afectaciones graves por esta práctica.

➔ Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja: Mientras a nivel nacional se triplican los casos de tos ferina, Coahuila reporta solo ocho contagios en 2026, con una tendencia a la baja gracias a la vacunación.

➔ Aprueban en la Cámara de Diputados el Día Nacional de Productores de Nuez... a propuesta del diputado por Coahuila, Rubén Moreira: Con 417 votos avalan iniciativa que reconoce labor agrícola y abre ruta a políticas públicas para fortalecer economías regionales.