Las noticias más importantes del 16 de abril en México

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/ 16 abril 2026
    Las noticias más importantes del 16 de abril en México
    Las noticias más importantes del 16 de abril del 2026 en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo: Sin mencionar nombres por el debido proceso, los cargos removidos fueron de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; Control Marino, Derrames y Residuos y Derrames y Residuos.

Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’: Pemex descartó una explosión y señaló que solo se dio presencia de humo en la planta hidrodesulfuradora.

Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres: Citlalli Hernández Mora encabezará Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027; Luisa María Alcalde Luján confirma reestructura interna.

Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo: La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la fiscal Ernestina Godoy promueve que se reabra el expediente a través de una audiencia judicial.

Video exhibe colegio en Puebla con ‘cuarto oscuro’ donde vivía mujer y llevaban a alumnos castigados: Autoridades de Puebla investigan colegio tras video de un presunto “cuarto oscuro” donde vivía una mujer y alumnos eran castigados.

Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’: Las detenciones se derivaron de acciones de inteligencia; les aseguraron armas y un vehículo.

MUNDO

Donald Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano: La tregua está destinada a posibilitar negociaciones ‘hacia un acuerdo permanente de seguridad y paz’ entre las dos naciones, enemistadas por décadas.

Irán ejecutará a una mujer por participar en las manifestaciones generalizadas contra el régimen: Bita Hemmati es la primera mujer que va a ser ahorcada en relación con las manifestaciones que estallaron en enero en todo el país.

Misiles y drones rusos azotan Ucrania y causan al menos 16 muertos: Mientras las personas dormían, Rusia atacó zonas civiles durante varias horas, siento de las ofensivas más amplias que el Estado ruso ha hecho sobre territorio ucraniano.

COAHUILA

Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila: En la entidad no se han reportado decesos ni afectaciones graves por esta práctica.

Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja: Mientras a nivel nacional se triplican los casos de tos ferina, Coahuila reporta solo ocho contagios en 2026, con una tendencia a la baja gracias a la vacunación.

Aprueban en la Cámara de Diputados el Día Nacional de Productores de Nuez... a propuesta del diputado por Coahuila, Rubén Moreira: Con 417 votos avalan iniciativa que reconoce labor agrícola y abre ruta a políticas públicas para fortalecer economías regionales.

Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga: Por mayoría, el sindicato aprobó posponer el estallamiento para el 19 de mayo a las 14:00 horas.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más: Este fin de semana grandes espectáculos llegan a la ciudad que no te puedes perder.

Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026: Fue pieza importante en la estructura de la Selección Mexicana, impulsó infraestructura que hoy sigue vigente y fue quien le dio al ‘Vasco’ su primera oportunidad al frente del Tri

No se pudo.... ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en Medio’ cancela su visita a Monterrey; este fue el motivo: Justin Berfield cancela su visita a Monterrey para la DesertCon 2026. Estas son las razones y qué pasará con los boletos.

¿Cuándo es el juego de la NBA en México 2026? Nuggets y Pacers jugarán en la Arena CDMX: Anunciaron oficialmente que Denver e Indiana disputarán el NBA Mexico City Game 2026 el próximo 7 de noviembre, en un duelo de temporada regular.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después

Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar: Aquí te explicamos qué papeles debes llevar, cuándo será la entrega y cómo se realizará el pago del apoyo.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
CIUDAD DE MÉXICO, 16ABRIL2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar); Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía (SENER); Marina Robles García, secretaría de biodiversidad y restauración ambiental y Rosaura Ruiz Gutiérrez, ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones de la SENER. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia para anunciar la incorporación de Citlalli Hernández, quien recientemente renunció a la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres
Sinaloa atraviesa una crisis de violencia por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’
El año pasado se determinó el no ejercicio de acción penal por el caso, lo que fue impugnado por las víctimas.

Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo
Autoridades descartaron que el hecho generara un riesgo para los ciudadanos o trabajadores de la refinería.

Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’
Si tu hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina para primaria, necesitarás reunir ciertos documentos para recibir la tarjeta del Bienestar.

Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar
Alejandro Burillo dejó huella en el futbol mexicano al impulsar la estructura de la Selección Mexicana y abrirle a Javier Aguirre la puerta del banquillo nacional.

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