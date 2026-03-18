Las noticias más importantes del 18 de marzo en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 41: Prepárese... provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

Hablar de revocación de mandato no es promoción: Claudia Sheinbaum: La Presidenta de México defendió la iniciativa de reforma en materia electoral que la faculta para difundir el proceso de revocación al que se someterá

García Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI, en Washington: Acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional

Tras la polémica de Sergio Mayer, ahora Cuauhtémoc Blanco suena para pelear con Faitelson: Con Ring Royal en ruta hacia una segunda edición, ya se baraja un combate que pondría a un político nuevamente bajo reflectores

Sentencian a 20 años de cárcel a ‘Fer Italia’ por violación a una menor de edad en Edomex: El influencer tiene varias acusaciones de haber cometido delitos sexuales en su domicilio en Huixquilucan

César Chávez, líder campesino en EU, abusó de mujeres y niñas, revela NYT: La revelación del diario han provocado cancelaciones por el aniversario del nacimiento de Chávez, el 31 de marzo

MUNDO

Cuba advierte sobre una ‘resistencia inexpugnable’ a cualquier intento de control de EU: El gobierno de Trump busca que Díaz-Canel se marche mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano

Lucha de Trump contra el TPS podría ocasionar violencia y la separación sus familias para 130 mil niños de Haití: Están en riesgo ya que 80 mil niños que cuentan con el Estatus de Protección Temporal dejarían EU y volverían a su país

Sheinbaum invita a Felipe VI a visitar México durante el Mundial 2026: La Casa del Rey ha recibido con agrado esta invitación personal al monarca a visitar México en el marco de la “relación fraternal”

COAHUILA

Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional: “Si López Obrador va a opinar algo, que sea pensando en nuestro país”

Encabeza Manolo Jiménez el ‘Congreso 300 Pa’ Delante’ en Torreón; apuesta por el talento juvenil: Más de 300 universitarios asistieron al congreso, donde recibieron consejos sobre desarrollo integral y liderazgo juvenil en Coahuila

Congreso de Coahuila tipifica como delito la sustracción de animales de compañía: La reforma al Código Penal establece penas de prisión y multas, así como agravantes en casos de lucro o afectación a animales de servicio

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Denuncia esposa a cantante de Monclova y exvocalista de Banda Los Recoditos: La denuncia contra Rafael González fue presentada por su aún esposa por presunta violencia física, mental y psicológica

Gana ‘El Desaire’ Mejor Largometraje en Muestra Intergaláctica 2026 en Saltillo: La película saltillense triunfó con sala llena en la Muestra Intergaláctica (MIG), festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013

México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo en 2026: El Congreso Mundial de Turismo Deportivo se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México del 7 al 9 de septiembre de 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox cumplirá 24 años: Tras una cumbre de países, el dictador de Cuba, Fidel Castro, divulgó la infame frase que todavía marca a la presidencia de Fox

¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe sobre la prohibición de alcohol: Prepárate para disfrutar del Mundial 2026 en México. Aquí te contamos si se venderán bebidas alcohólicas durante este evento

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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Un sujeto que ya cumple una sentencia de 50 años en prisión por el homicidio del comediante Juan Gilberto ‘N’ alias “El Mocos” ahora fue condenado por un juez a 25 años más.

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