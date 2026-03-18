Las noticias más importantes del 18 de marzo en México

CLIMA

➔ Frente frío 41: Prepárese... provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ Hablar de revocación de mandato no es promoción: Claudia Sheinbaum: La Presidenta de México defendió la iniciativa de reforma en materia electoral que la faculta para difundir el proceso de revocación al que se someterá

➔ García Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI, en Washington: Acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional

➔ Tras la polémica de Sergio Mayer, ahora Cuauhtémoc Blanco suena para pelear con Faitelson: Con Ring Royal en ruta hacia una segunda edición, ya se baraja un combate que pondría a un político nuevamente bajo reflectores

➔ Sentencian a 20 años de cárcel a ‘Fer Italia’ por violación a una menor de edad en Edomex: El influencer tiene varias acusaciones de haber cometido delitos sexuales en su domicilio en Huixquilucan

➔ César Chávez, líder campesino en EU, abusó de mujeres y niñas, revela NYT: La revelación del diario han provocado cancelaciones por el aniversario del nacimiento de Chávez, el 31 de marzo

MUNDO

➔ Cuba advierte sobre una ‘resistencia inexpugnable’ a cualquier intento de control de EU: El gobierno de Trump busca que Díaz-Canel se marche mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano

➔ Lucha de Trump contra el TPS podría ocasionar violencia y la separación sus familias para 130 mil niños de Haití: Están en riesgo ya que 80 mil niños que cuentan con el Estatus de Protección Temporal dejarían EU y volverían a su país

➔ Sheinbaum invita a Felipe VI a visitar México durante el Mundial 2026: La Casa del Rey ha recibido con agrado esta invitación personal al monarca a visitar México en el marco de la “relación fraternal”

COAHUILA

➔ Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional: “Si López Obrador va a opinar algo, que sea pensando en nuestro país”

➔ Encabeza Manolo Jiménez el ‘Congreso 300 Pa’ Delante’ en Torreón; apuesta por el talento juvenil: Más de 300 universitarios asistieron al congreso, donde recibieron consejos sobre desarrollo integral y liderazgo juvenil en Coahuila

➔ Congreso de Coahuila tipifica como delito la sustracción de animales de compañía: La reforma al Código Penal establece penas de prisión y multas, así como agravantes en casos de lucro o afectación a animales de servicio

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Denuncia esposa a cantante de Monclova y exvocalista de Banda Los Recoditos: La denuncia contra Rafael González fue presentada por su aún esposa por presunta violencia física, mental y psicológica

➔ Gana ‘El Desaire’ Mejor Largometraje en Muestra Intergaláctica 2026 en Saltillo: La película saltillense triunfó con sala llena en la Muestra Intergaláctica (MIG), festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013

➔ México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo en 2026: El Congreso Mundial de Turismo Deportivo se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México del 7 al 9 de septiembre de 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

➔ El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox cumplirá 24 años: Tras una cumbre de países, el dictador de Cuba, Fidel Castro, divulgó la infame frase que todavía marca a la presidencia de Fox

➔ ¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe sobre la prohibición de alcohol: Prepárate para disfrutar del Mundial 2026 en México. Aquí te contamos si se venderán bebidas alcohólicas durante este evento