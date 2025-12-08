Las noticias más importantes del 8 de diciembre en México

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío: Prepárese...golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte,según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Mera continuadora’: Advierte ‘Catón’ que Sheinbaum comete grave error al celebrar el aniversario 7 de la 4T: El periodista Armando Fuentes ‘Catón’ afirma que la Presidenta se disminuye al presentarse como continuadora de López Obrador, alimentando la percepción de un maximato

IMSS registra cifra récord de empleo formal con 22.8 millones de trabajadores: El IMSS registró 22.8 millones de trabajadores al cierre de noviembre de 2025, una cifra histórica impulsada por más empleo permanente, mejores salarios y mayor participación femenina

México: productores piden medidas técnicas y no más retenes contra gusano barrenador: AMEG afirma que la plaga solo se erradica con mosca estéril y vigilancia epidemiológica, no con trámites que afectan la cadena de suministro

Tráfico pesado, atrapados por horas hasta peleas: colapsan avenidas aledañas a plaza comercial de Monterrey: Automovilistas afirmaron que estuvieron atrapados por más de dos horas en estacionamiento de plaza comercial

FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de lavado de dinero: La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue confirmada por la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos

MUNDO

Considera Trump que el plan de Netflix de comprar Warner ‘podría ser un problema’ por la cuota de mercado: El presidente dijo que estará involucrado en la decisión sobre si el gobierno federal debería aprobar el acuerdo de 72 mil millones de dólares

EU analiza plan de María Corina Machado para la salida de Maduro; asegura que cuenta con gran preparación: El proyecto de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz propone crear fuerzas para estabilizar el país y celebrar elecciones en el primero año

Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC: Agrupaciones estadounidenses puntualizan que el tratado comercial ha generado 13 millones de empleos y es fundamental para las exportaciones en EUA

COAHUILA

Coahuila intensifica combate a la venta clandestina de pirotecnia en temporada decembrina: Los vendedores operan principalmente a través de redes sociales, de forma encubierta o incluso abierta

Coahuila: Fiscal General presenta modelo de seguridad a empresarios de la Región Centro: Federico Fernández destacó que la estrategia estatal ha permitido mantener estabilidad y reducir delitos en todas las regiones

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima: Royme “N” denunció a su entonces esposa, por haber difundido sin su consentimiento un contenido sexual; la denuncia se presentó a mediados de 2020

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT: La presencia de Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny demuestra que la elegancia en 2025 no es uniforme.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa: La inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, exhibe una brecha marcada entre los precios oficiales de FIFA y el mercado de reventa

Jornada 6 de la Champions League: partidos clave rumbo a la fase eliminatoria: La sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League comienza a definir el camino hacia la eliminación directa, con partidos determinantes

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fin de un hilo, la industria textil se deshace

Qué hacer y qué no hacer durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe: Descubre qué hacer y qué no hacer durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Recomendaciones, seguridad, organización y prácticas esenciales para una visita respetuosa

