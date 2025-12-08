Las noticias más importantes del 8 de diciembre en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío: Prepárese...golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte,según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Mera continuadora’: Advierte ‘Catón’ que Sheinbaum comete grave error al celebrar el aniversario 7 de la 4T: El periodista Armando Fuentes ‘Catón’ afirma que la Presidenta se disminuye al presentarse como continuadora de López Obrador, alimentando la percepción de un maximato

➔ IMSS registra cifra récord de empleo formal con 22.8 millones de trabajadores: El IMSS registró 22.8 millones de trabajadores al cierre de noviembre de 2025, una cifra histórica impulsada por más empleo permanente, mejores salarios y mayor participación femenina

➔ México: productores piden medidas técnicas y no más retenes contra gusano barrenador: AMEG afirma que la plaga solo se erradica con mosca estéril y vigilancia epidemiológica, no con trámites que afectan la cadena de suministro

➔ Tráfico pesado, atrapados por horas hasta peleas: colapsan avenidas aledañas a plaza comercial de Monterrey: Automovilistas afirmaron que estuvieron atrapados por más de dos horas en estacionamiento de plaza comercial

➔ FGR detiene a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de lavado de dinero: La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue confirmada por la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos

MUNDO

➔ Considera Trump que el plan de Netflix de comprar Warner ‘podría ser un problema’ por la cuota de mercado: El presidente dijo que estará involucrado en la decisión sobre si el gobierno federal debería aprobar el acuerdo de 72 mil millones de dólares

➔ EU analiza plan de María Corina Machado para la salida de Maduro; asegura que cuenta con gran preparación: El proyecto de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz propone crear fuerzas para estabilizar el país y celebrar elecciones en el primero año

➔ Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC: Agrupaciones estadounidenses puntualizan que el tratado comercial ha generado 13 millones de empleos y es fundamental para las exportaciones en EUA

COAHUILA

➔ Coahuila intensifica combate a la venta clandestina de pirotecnia en temporada decembrina: Los vendedores operan principalmente a través de redes sociales, de forma encubierta o incluso abierta

➔ Coahuila: Fiscal General presenta modelo de seguridad a empresarios de la Región Centro: Federico Fernández destacó que la estrategia estatal ha permitido mantener estabilidad y reducir delitos en todas las regiones

➔ Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima: Royme “N” denunció a su entonces esposa, por haber difundido sin su consentimiento un contenido sexual; la denuncia se presentó a mediados de 2020

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT: La presencia de Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny demuestra que la elegancia en 2025 no es uniforme.

➔ ¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa: La inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, exhibe una brecha marcada entre los precios oficiales de FIFA y el mercado de reventa

➔ Jornada 6 de la Champions League: partidos clave rumbo a la fase eliminatoria: La sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League comienza a definir el camino hacia la eliminación directa, con partidos determinantes

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fin de un hilo, la industria textil se deshace

➔ Qué hacer y qué no hacer durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe: Descubre qué hacer y qué no hacer durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Recomendaciones, seguridad, organización y prácticas esenciales para una visita respetuosa