Las noticias más importantes del 30 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 30 de septiembre en México
    Puga-Gómez Mont sin ficha roja de Interpol; Altercado en el vuelo FZ1073; Muere por sustancias para bajar de peso; Fallece Jorge Kahwagi y voz original de Topo Gigio. ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima el Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el primer frente frio se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga: Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México pedirá conocer las razones.

Sheinbaum desestima reportaje de The New York Times contra Andy López Beltrán; FGR no lo investiga: Sheinbaum afirmó que la FGR no investiga a Andy López Beltrán tras un reportaje del NYT sobre presuntos vínculos con huachicol y crimen organizado.

AMLO reaparece con mensaje desde Palenque y libro, en medio de señalamientos contra Andy López Beltrán: López Obrador expresó que con las obras “Grandeza” y “Pueblo” acaba de sustentar al Humanismo Mexicano.

Fallece Jorge Kahwagi Macari, ex boxeador, político y ex concursante de Big Brother VIP: Jorge Kahwagi Macari murió este 30 de septiembre a los 58 años. El exdiputado, empresario y boxeador profesional también tuvo apariciones en televisión.

Asesinan a madre, a sus tres hijos y a su pareja en Montemorelos, NL: Los cuerpos fueron abandonados en un vehículo y en un domicilio del municipio. Autoridades de Nuevo León investigan el crimen.

Grecia Quiroz se defiende ante posible arresto por no entregar dispositivos de Carlos Manzo: ‘Es solo un celular’: La alcaldesa de Uruapan pidió a la FGR atraer el caso de Carlos Manzo y aseguró que colaborará con la investigación conforme a derecho.

MUNDO

¿Intento de suicidio o atentado?... Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras altercado entre pilotos: El vuelo FZ1073, con destino a Tel Aviv, fue desviado a Tabuk luego de un incidente en la cabina. Autoridades investigan qué ocurrió entre los pilotos.

Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado: Los jueces indicaron que desean revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron debidamente consideradas.

DEA actualiza ficha de búsqueda de ‘Mayito Flaco’ tras sanción de EU; lo ubica en la CDMX: Ismael Zambada Sicairos continúa como fugitivo para la DEA y es buscado en California por una acusación federal relacionada con narcotráfico.

Donald Trump desiste de batalla legal contra E. Jean Carroll por abuso sexual: Tras el veredicto civil de 2023, el mandatario estadounidense no apelará el pago por difamación a la autora.

COAHUILA

Muere mujer en Saltillo tras ingerir sustancias para bajar de peso: Juana María ‘N’ murió tras permanecer hospitalizada desde el 20 de septiembre por la ingesta de sustancias que utilizaba para bajar de peso.

Advirtió Cofepris desde 2022 sobre suplementos ‘El Diablo’ que mataron a mujer en Saltillo: Desde hace 4 años, las autoridades habían lanzado una alerta donde da a conocer que suplementos para adelgazar son un producto no regulado y sumamente peligrosos.

Pronostican lluvias más intensas para Coahuila durante el fin de semana; descartan daños graves: Protección Civil reportó incidentes menores y alertó por lluvias de mayor intensidad durante los próximos días.

Devuelve Tribunal Electoral Federal la curul a Tony Flores en el Congreso de Coahuila: Durante la sesión de este 30 de septiembre, el TEPJF revocó parcialmente el fallo de la Sala Regional Monterrey y determinó que la suplencia de Fernando Rodríguez concluyó al iniciar septiembre; magistrados dan luz verde al regreso del legislador del PT.

Despide GM a 200 trabajadores de planta Ramos Arizpe tras fin de producción de Blazer a gasolina: La automotriz informó que los trabajadores afectados recibieron las liquidaciones correspondientes conforme a la Ley Federal del Trabajo.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Se cancela! Natanael Cano no cantará en Saltillo: El paso del huracán Polo modificó la gira de Natanael Cano, obligando a cancelar su presentación en Saltillo para priorizar la fecha reprogramada en Monterrey.

¿Cuál fue la última pelea de Jorge Kahwagi? Así terminó su polémico récord invicto en el boxeo: El empresario mexicano volvió al cuadrilátero tras una década de ausencia y cerró su trayectoria profesional con una estadística perfecta de nocauts.

Muere Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio, a los 100 años: El reconocido actor de doblaje italiano falleció en Messina tras dar vida vocal al entrañable personaje durante más de 45 años.

Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: ¿qué pasó con Jorge Jesus y qué se sabe de ‘CR7’?: El capitán portugués dejó Copenhague tras varios días de tensión por su suplencia ante Noruega; el delantero ya rompió el silencio sobre su decisión.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

Carl’s Jr. celebra 35 años en México con hamburguesa a $35 este 30 de septiembre: Carl’s Jr. ofrecerá la Famous Star con Queso individual a 35 pesos por su 35 aniversario en México

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Durante noviembre de 2026 podría convertirse en un mes de ingresos extraordinarios para algunos adultos mayores, sobre todo pensionados y jubilados.

Pago triple en noviembre: ¿Qué adultos mayores pensionados lo podrán recibir?
Contribuyentes que cumplan los requisitos todavía pueden solicitar una reducción de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con adeudos fiscales de ejercicios anteriores.

Programa de Regularización Fiscal 2026: SAT permite reducir multas y recargos, ¿cómo solicitarlo?
Valerie Sirgo explicó que su padre, el actor Otto Sirgo, pasó varios días hospitalizado antes de morir a los 79 años y señaló que su corazón “le falló un poquito”.

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Trama.Jenna Ortega volverá como la hija de los Addams en una nueva entrega que contará con rostros conocidos y nuevas incorporaciones al elenco.

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