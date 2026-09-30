Las noticias más importantes del 30 de septiembre en México

CLIMA

➔ Se aproxima el Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el primer frente frio se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Sheinbaum informa que Interpol quitó ficha roja a los ‘delincuentes’ Inés Gómez Mont y Álvarez Puga: Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México pedirá conocer las razones.

➔ Sheinbaum desestima reportaje de The New York Times contra Andy López Beltrán; FGR no lo investiga: Sheinbaum afirmó que la FGR no investiga a Andy López Beltrán tras un reportaje del NYT sobre presuntos vínculos con huachicol y crimen organizado.

➔ AMLO reaparece con mensaje desde Palenque y libro, en medio de señalamientos contra Andy López Beltrán: López Obrador expresó que con las obras “Grandeza” y “Pueblo” acaba de sustentar al Humanismo Mexicano.

➔ Fallece Jorge Kahwagi Macari, ex boxeador, político y ex concursante de Big Brother VIP: Jorge Kahwagi Macari murió este 30 de septiembre a los 58 años. El exdiputado, empresario y boxeador profesional también tuvo apariciones en televisión.

➔ Asesinan a madre, a sus tres hijos y a su pareja en Montemorelos, NL: Los cuerpos fueron abandonados en un vehículo y en un domicilio del municipio. Autoridades de Nuevo León investigan el crimen.

➔ Grecia Quiroz se defiende ante posible arresto por no entregar dispositivos de Carlos Manzo: ‘Es solo un celular’: La alcaldesa de Uruapan pidió a la FGR atraer el caso de Carlos Manzo y aseguró que colaborará con la investigación conforme a derecho.

MUNDO

➔ ¿Intento de suicidio o atentado?... Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras altercado entre pilotos: El vuelo FZ1073, con destino a Tel Aviv, fue desviado a Tabuk luego de un incidente en la cabina. Autoridades investigan qué ocurrió entre los pilotos.

➔ Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado: Los jueces indicaron que desean revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron debidamente consideradas.

➔ DEA actualiza ficha de búsqueda de ‘Mayito Flaco’ tras sanción de EU; lo ubica en la CDMX: Ismael Zambada Sicairos continúa como fugitivo para la DEA y es buscado en California por una acusación federal relacionada con narcotráfico.

➔ Donald Trump desiste de batalla legal contra E. Jean Carroll por abuso sexual: Tras el veredicto civil de 2023, el mandatario estadounidense no apelará el pago por difamación a la autora.

COAHUILA

➔ Muere mujer en Saltillo tras ingerir sustancias para bajar de peso: Juana María ‘N’ murió tras permanecer hospitalizada desde el 20 de septiembre por la ingesta de sustancias que utilizaba para bajar de peso.

➔ Advirtió Cofepris desde 2022 sobre suplementos ‘El Diablo’ que mataron a mujer en Saltillo: Desde hace 4 años, las autoridades habían lanzado una alerta donde da a conocer que suplementos para adelgazar son un producto no regulado y sumamente peligrosos.

➔ Pronostican lluvias más intensas para Coahuila durante el fin de semana; descartan daños graves: Protección Civil reportó incidentes menores y alertó por lluvias de mayor intensidad durante los próximos días.

➔ Devuelve Tribunal Electoral Federal la curul a Tony Flores en el Congreso de Coahuila: Durante la sesión de este 30 de septiembre, el TEPJF revocó parcialmente el fallo de la Sala Regional Monterrey y determinó que la suplencia de Fernando Rodríguez concluyó al iniciar septiembre; magistrados dan luz verde al regreso del legislador del PT.

➔ Despide GM a 200 trabajadores de planta Ramos Arizpe tras fin de producción de Blazer a gasolina: La automotriz informó que los trabajadores afectados recibieron las liquidaciones correspondientes conforme a la Ley Federal del Trabajo.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Se cancela! Natanael Cano no cantará en Saltillo: El paso del huracán Polo modificó la gira de Natanael Cano, obligando a cancelar su presentación en Saltillo para priorizar la fecha reprogramada en Monterrey.

➔ ¿Cuál fue la última pelea de Jorge Kahwagi? Así terminó su polémico récord invicto en el boxeo: El empresario mexicano volvió al cuadrilátero tras una década de ausencia y cerró su trayectoria profesional con una estadística perfecta de nocauts.

➔ Muere Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio, a los 100 años: El reconocido actor de doblaje italiano falleció en Messina tras dar vida vocal al entrañable personaje durante más de 45 años.

➔ Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: ¿qué pasó con Jorge Jesus y qué se sabe de ‘CR7’?: El capitán portugués dejó Copenhague tras varios días de tensión por su suplencia ante Noruega; el delantero ya rompió el silencio sobre su decisión.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

➔ Carl’s Jr. celebra 35 años en México con hamburguesa a $35 este 30 de septiembre: Carl’s Jr. ofrecerá la Famous Star con Queso individual a 35 pesos por su 35 aniversario en México