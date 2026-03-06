Noticias para el fin de semana: Caso Rancho Izaguirre cumple 1 año, despiden a Kristi Noem y mujeres esperan el 8M

MÉXICO

→ Activa Gobierno de Sheinbaum el Plan Kukulcán para garantizar seguridad durante el Mundial 2026: México activa el Plan Kukulcán para reforzar la seguridad durante el Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con coordinación nacional e internacional.

→ Harfuch reporta 47 detenidos por caso Rancho Izaguirre; FGR dará detalles, dice Sheinbaum: Mientras avanzan detenciones y órdenes pendientes, el gobierno federal insistió en que la información de fondo debe salir de la FGR.

→ Colectivo Guerreros Buscadores cuestiona versión de la FGR sobre el Rancho Izaguirre a un año de su hallazgo: Familias del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuestionaron la versión oficial de la FGR sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

→ ‘Fue para proteger a la ciudadanía’... García Harfuch aclara operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’: Omar García Harfuch explicó que el operativo militar durante el funeral de “El Mencho” fue para proteger a la ciudadanía y prevenir disturbios.

→ Cambio en Seguridad Nacional de EU no altera cooperación con México, asegura Sheinbaum: Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que la coordinación con Washington seguirá ‘como hasta ahora’ y con énfasis en la protección consular.

INTERNACIONAL

→ Amenaza ‘El Z-42’ a guardia en cárcel de Virginia; lo trasladan a prisión federal en Pensilvania: Omar Treviño Morales amagó a custodio señalando que mantiene a más de 3 mil hombres a su servicio.

→ Contundente, Trump afirma que solo aceptará una ‘rendición incondicional’ de Irán: Hasta ahora, por lo menos seis militares estadounidenses han perdido la vida desde el inicio de la guerra.

→ Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin: Lo anterior sucede después de que los legisladores la interrogaran esta semana sobre una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que la destacaba.

COAHUILA

→ Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria: La Fiscalía informó que Wilfred Nyatogo fue puesto a disposición del Ministerio Público tras su captura en Guadalupe.

→ Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes: La entidad reporta 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes, la onceava menor tasa en el país.

→ Alerta Gobierno de Saltillo sobre venta irregular de terrenos rumbo a Rincón de los Pastores: La Dirección de Desarrollo Urbano indicó que estos lotes suelen promocionarse a bajo costo, con facilidades de pago y supuestos contratos notariados.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones: El músico monclovense utilizó sus redes sociales para desmentir los señalamientos de su esposa, Fernanda Redondo, que lo presentaban como violento.

→ Checo Pérez enfrenta problemas mecánicos en prácticas del Gran Premio de Australia 2026: El piloto mexicano tuvo una complicada segunda práctica libre en el circuito de Albert Park, luego de que su monoplaza de Cadillac presentara fallas técnicas que limitaron su actividad.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Lanzan álbum de stickers de ‘Narcopolíticos’ y abren colecta para financiar investigaciones: El proyecto abrió una ruta de financiamiento ciudadano y reavivó el debate por la forma de exhibir acusaciones en el espacio público.

→ Hallan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM reportada como desaparecida: Estudiantes de la UAEM se manifestaron este viernes para exigir justicia por los feminicidios de Kimberly y Karol.

→ Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 6 al 26 de marzo, según el calendario?: La dispensación del pago de la Pensión del Bienestar continúa en México, correspondiente al segundo bimestre del 2026... ¿Sabes cuándo te toca cobrar?.

DE MUJERES PARA MUJERES: PRE-COBERTURA 8M

→ Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel: Las consignas feministas transmiten un mensaje de unidad y sororidad en medio de la lucha de mujeres por sus derechos, justicia y reconocimiento.

→ ‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo: La consigna “lo personal es político”, formulada por Carol Hanisch en 1970, plantea que los problemas individuales de las mujeres tienen raíces sociales y políticas.

→ Recomendaciones para unirte a las marchas feministas del 8M: Las movilizaciones tienen como objetivo reconocer y visibilizar la lucha histórica y contemporánea de las mujeres.

→ Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos: En México, el matrimonio infantil se mantiene como una problemática social que afecta principalmente a niñas indígenas de 12 a 17 años, con mayor concentración de casos en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

→ 8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México: Cuando la justicia falla y las violencias contra las mujeres imperan, colectivas feministas impulsan nuevas normativas.

→ 8M: por qué miles de mujeres no pueden salir a marchar el Día Internacional de la Mujer: Un reporte de Ola Violeta señala que desigualdad, pobreza de tiempo y violencia limitan que muchas mujeres participen en marchas del Día Internacional de la Mujer.

→ Simulador del INEGI revela el verdadero valor económico de labores domésticas y de cuidado: El INEGI permite estimar cuánto valen monetariamente las labores domésticas y de cuidados que, de acuerdo con ONU Mujeres, suman 16 mil millones de horas diarias en todo el mundo.

→ Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes: Fundación Naná y Mexicanos Primero lanzan herramientas para detectar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes en comunidades escolares.

→ La revolución editorial de las mujeres: publican más libros que hombres y amplian diversidad narrativa: Un estudio y datos del World Economic Forum señalan que las mujeres publican más libros que los hombres y han impulsado el crecimiento del mercado editorial.

→ Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara: Conoce el nombre de las colectivas feministas que lanzaron convocatorias para participar en la marcha del 8M en grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y la capital.