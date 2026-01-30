Noticias para el fin de semana: Apps de bancos fallan, Salinas Pliego paga al SAT y el mundo del espectáculo está de luto

México
/ 30 enero 2026
    Noticias para el fin de semana: Apps de bancos fallan, Salinas Pliego paga al SAT y el mundo del espectáculo está de luto
    Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años: La familia de Pedro Torres Castilla confirmó su fallecimiento y pidió respeto al duelo; el creativo fue reconocido en 2025 con la Presea Manuel Acuña. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA: Javier Flores Saldívar, titular de la FGJNL, dijo que la carpeta en contra de Armando Castilla contenía ‘versiones increíbles’.

‘Sin poner en riesgo a México’... Sheinbaum evitará choque con Trump por petróleo y mantendrá ayuda a Cuba ‘de otra manera’: Claudia Sheinbaum consideró que la aplicación de aranceles de Estados Unidos a países que suministran petróleo a Cuba “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”.

Sheinbaum celebra pago de impuestos de Salinas Pliego al SAT: Subrayó que este confirma la política de su Gobierno: “ya no hay privilegios” en materia fiscal.

‘El Bótox’ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia: César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, enfrentó audiencia en Morelia; Fiscalía presentó pruebas y una presunta confesión por el homicidio de Bernardo Bravo.

Harfuch revela que ataque a diputados de MC en Sinaloa fue por célula de ‘Los Chapitos’: Se trabaja en coordinación con autoridades locales, como federales, para esclarecer los hechos del miércoles.

INTERNACIONAL

ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus tres hermanos, conocidos como los ‘Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, destaca el ICE.

Luigi Mangione libra la pena de muerte, incluso si resulta culpable por asesinato de CEO: La jueza retiró cargos, aunque si dejó en pie los delitos de acoso que conllevan un castigo máximo de cadena perpetua.

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba: Busca proteger seguridad nacional y política exterior de EU frente a las acciones del gobierno cubano.

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’: Donald Trump y Claudia Sheinbaum destacaron que la conversación fue muy productiva, al hablar de temas de seguridad y comercio.

COAHUILA

Cae ‘El asaltante de los mil rostros’ tras operativo interestatal en La Laguna: El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que esta detención es fruto de los recientes acuerdos de seguridad firmados en la 11ª Región Militar.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez: El gobernador señala que no es viable cubrir todos los adeudos e inversiones de manera inmediata.

Carlos Slim se adjudica contrato para construir el tramo del Tren entre Saltillo y Santa Catarina: Carlos Slim obtiene el contrato para construir el tramo ferroviario Saltillo–Santa Catarina, un proyecto estratégico con inversión superior a 31 mil millones de pesos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara: La protagonista de ‘Mi Pobre Angelito’ y ‘El Extraño Mundo de Jack’ falleció a los 71 años de acuerdo a la prensa estadunidense.

Edson Álvarez y Julián Araujo ya conocen rivales en los Playoffs de la Europa League: El Fenerbahce del mediocampista mexicano enfrentará al Nottingham Forest, mientras que el Celtic de Araujo se medirá ante el Stuttgart.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años: La familia de Pedro Torres Castilla confirmó su fallecimiento y pidió respeto al duelo; el creativo fue reconocido en 2025 con la Presea Manuel Acuña.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan: Los afectados indicaron que fallas ocurren al iniciar sesión, acceder cuenta y efectuar operaciones.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS): Conoce cada uno de los elementos y sus significados que hacen que el nuevo billete de $100 pesos sea especial.

SEP cancela clases el 2 de febrero para preescolar, primaria y secundaria: Esta es la razón: Se trata del primer MEGAPUENTE del 2026, donde estudiantes gozarán de un largo fin de semana, según el calendario de la SEP de este ciclo escolar.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno: Descubre todo lo que debes saber para seleccionar el mejor yogur para compartir con tu familia, de acuerdo con las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor.

IMSS modifica trámite de pensión de viudez en 2026: estos son los requisitos: Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligarán al IMSS a ajustar el trámite de pensión de viudez, eliminando el requisitos.

COBERTURA ESPECIAL

Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear: El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla falleció a los 72 años, dejando un legado profundo en la industria audiovisual y en la vida cultural de México.

Adiós al hombre que nos enseñó a mirar: El productor Pedro Torres ha trascendido. Se trata del hombre que retrató como nadie el alma de México. Su obra atraviesa la música, la televisión y la memoria colectiva. Saltillo, la ciudad que lo vio nacer y a la que nunca dejó de mirar, hoy lo despide como uno de sus hijos ilustres.

Desde el agradecimiento: Lucía Méndez se despide de su ex y padre de su hijo, Pedro Torres: La actriz mexicana rindió homenaje y recordó la importancia de Pedro Torres Castilla en su vida personal y profesional a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Pedro Torres convirtió a ‘La Incondicional’ de Luis Miguel en un ícono de los 90’s... ¿por qué causó tanta polémica?: El videoclip de La Incondicional de Luis Miguel, dirigido por Pedro Torres, marcó los 90 y hoy su legado resurge tras su fallecimiento.

