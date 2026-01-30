Noticias para el fin de semana: Apps de bancos fallan, Salinas Pliego paga al SAT y el mundo del espectáculo está de luto

MÉXICO

→ Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA: Javier Flores Saldívar, titular de la FGJNL, dijo que la carpeta en contra de Armando Castilla contenía ‘versiones increíbles’.

→ ‘Sin poner en riesgo a México’... Sheinbaum evitará choque con Trump por petróleo y mantendrá ayuda a Cuba ‘de otra manera’: Claudia Sheinbaum consideró que la aplicación de aranceles de Estados Unidos a países que suministran petróleo a Cuba “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”.

→ Sheinbaum celebra pago de impuestos de Salinas Pliego al SAT: Subrayó que este confirma la política de su Gobierno: “ya no hay privilegios” en materia fiscal.

→ ‘El Bótox’ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia: César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, enfrentó audiencia en Morelia; Fiscalía presentó pruebas y una presunta confesión por el homicidio de Bernardo Bravo.

→ Harfuch revela que ataque a diputados de MC en Sinaloa fue por célula de ‘Los Chapitos’: Se trabaja en coordinación con autoridades locales, como federales, para esclarecer los hechos del miércoles.

INTERNACIONAL

→ ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán: “Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus tres hermanos, conocidos como los ‘Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, destaca el ICE.

→ Luigi Mangione libra la pena de muerte, incluso si resulta culpable por asesinato de CEO: La jueza retiró cargos, aunque si dejó en pie los delitos de acoso que conllevan un castigo máximo de cadena perpetua.

→ Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba: Busca proteger seguridad nacional y política exterior de EU frente a las acciones del gobierno cubano.

→ Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’: Donald Trump y Claudia Sheinbaum destacaron que la conversación fue muy productiva, al hablar de temas de seguridad y comercio.

COAHUILA

→ Cae ‘El asaltante de los mil rostros’ tras operativo interestatal en La Laguna: El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que esta detención es fruto de los recientes acuerdos de seguridad firmados en la 11ª Región Militar.

→ Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez: El gobernador señala que no es viable cubrir todos los adeudos e inversiones de manera inmediata.

→ Carlos Slim se adjudica contrato para construir el tramo del Tren entre Saltillo y Santa Catarina: Carlos Slim obtiene el contrato para construir el tramo ferroviario Saltillo–Santa Catarina, un proyecto estratégico con inversión superior a 31 mil millones de pesos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara: La protagonista de ‘Mi Pobre Angelito’ y ‘El Extraño Mundo de Jack’ falleció a los 71 años de acuerdo a la prensa estadunidense.

→ Edson Álvarez y Julián Araujo ya conocen rivales en los Playoffs de la Europa League: El Fenerbahce del mediocampista mexicano enfrentará al Nottingham Forest, mientras que el Celtic de Araujo se medirá ante el Stuttgart.

→ Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años: La familia de Pedro Torres Castilla confirmó su fallecimiento y pidió respeto al duelo; el creativo fue reconocido en 2025 con la Presea Manuel Acuña.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan: Los afectados indicaron que fallas ocurren al iniciar sesión, acceder cuenta y efectuar operaciones.

→ Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS): Conoce cada uno de los elementos y sus significados que hacen que el nuevo billete de $100 pesos sea especial.

→ SEP cancela clases el 2 de febrero para preescolar, primaria y secundaria: Esta es la razón: Se trata del primer MEGAPUENTE del 2026, donde estudiantes gozarán de un largo fin de semana, según el calendario de la SEP de este ciclo escolar.

→ Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno: Descubre todo lo que debes saber para seleccionar el mejor yogur para compartir con tu familia, de acuerdo con las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor.

→ IMSS modifica trámite de pensión de viudez en 2026: estos son los requisitos: Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligarán al IMSS a ajustar el trámite de pensión de viudez, eliminando el requisitos.

COBERTURA ESPECIAL

→ Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear: El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla falleció a los 72 años, dejando un legado profundo en la industria audiovisual y en la vida cultural de México.

→ Adiós al hombre que nos enseñó a mirar: El productor Pedro Torres ha trascendido. Se trata del hombre que retrató como nadie el alma de México. Su obra atraviesa la música, la televisión y la memoria colectiva. Saltillo, la ciudad que lo vio nacer y a la que nunca dejó de mirar, hoy lo despide como uno de sus hijos ilustres.

→ Desde el agradecimiento: Lucía Méndez se despide de su ex y padre de su hijo, Pedro Torres: La actriz mexicana rindió homenaje y recordó la importancia de Pedro Torres Castilla en su vida personal y profesional a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

→ Pedro Torres convirtió a ‘La Incondicional’ de Luis Miguel en un ícono de los 90’s... ¿por qué causó tanta polémica?: El videoclip de La Incondicional de Luis Miguel, dirigido por Pedro Torres, marcó los 90 y hoy su legado resurge tras su fallecimiento.