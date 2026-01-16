Noticias para el fin de semana: Presiona EU a México por narco, Segob revisa caso VANGUARDIA y Nobel regalado por María Corina a Trump

MÉXICO

→ Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia: La Secretaria de Gobernación y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, destacaron que el Gobierno de México mantiene especial atención sobre lo que ocurre en el norte del país.

→ Indaga Anticorrupción posibles omisiones en tragedia del Tren Interoceánico: La dependencia federal investiga si hubo omisiones en la labor de funcionarios, empresas o proveedores.

→ Papa León XIV visitaría México en septiembre de 2026: El papa León XIV podría realizar su primera visita a México en septiembre como parte de una gira posterior a un evento internacional organizado por la ONU.

→ Gobierno confirma ‘apagón’ de líneas celulares que no se registren; tienes hasta el 30 de junio: El Gobierno apagará líneas celulares sin registro desde el 30 de junio. Conoce quiénes deben registrarse, cómo será el proceso y qué datos se solicitarán.

→ Hallan con vida a Leonardo Escobar, catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León: La FGJNL confirmó que Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años fue encontrado en el ayuntamiento de Juárez.

→ EU ofreció a la CIA y militares para combatir al narco; México dijo no: Sheinbaum: La presidenta confirmó que Washington ha planteado una intervención directa de sus agencias y fuerzas armadas contra el crimen organizado.

INTERNACIONAL

→ Declara EU ‘inaceptables’ los resultados contra cárteles en México: Para el gobierno de Trump, los avances para afrontar la seguridad fronteriza son inaceptables; y esperan una pronta reducción real del tráfico de fentanilo.

→ Presiona EU a México para que fuerzas estadounidenses combatan a los cárteles: Autoridades estadounidenses quieren que fuerzas de su país, ya sean tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la CIA, acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo.

→ María Corina Machado entrega a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz; Trump lo presume: Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo en privado.

→ Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’: El presidente afirmó que Estados Unidos no necesita de coches fabricados en Canadá y México.

→ Un multimillonario con intereses en Groenlandia animó a Trump a adquirir el territorio: Ronald Lauder, amigo del presidente estadounidense, quien fue el primero en proponer la expansión del Ártico, ahora está cerrando acuerdos en la isla.

→ El Primer Ministro de Canadá elogia la asociación estratégica con China: Mark Carney mantiene conversaciones con Xi Jinping en un inusual viaje a Beijing mientras Canadá busca diversificar sus vínculos comerciales más allá de Estados Unidos.

COAHUILA

→ Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video): La empresa confirmó que el despido incluyó a empleados tanto sindicalizados como asalariados; eliminará el segundo turno.

→ Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados: El asesor jurídico que De la Garza-Vega Abogados designó en el caso es socio, en otra empresa, de David Ramos Montemayor, actual funcionario de la Fiscalía de NL.

→ Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA: Marco Antonio Fuentes Garza, el denunciante ‘fantasma’ que acusó a Armando Castilla, y el notario Luis Ramos Escalante formaron parte de ambas tramas en donde se señalan anomalías.

→ ¡No guarde las chamarras! Llega el frente frío 29 este viernes a Coahuila con temperaturas congelantes: La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que, en las próximas 48 horas, una potente masa de aire polar asociada al Frente Frío Número 29 ocasionará temperaturas gélidas, heladas, lluvias intensas, evento de “Norte” y posible caída de nieve en cimas montañosas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local: El teatro y la música de Disney protagonizan las principales actividades culturales del fin de semana en la ciudad... ¡checa cuál puedes disfrutar!

→ BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos: BTS volverá a presentarse ante el público mexicano como parte de su World Tour, que incluye tres conciertos en el Estadio GNP Seguros en mayo.

→ ¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso: Según una investigación de elDiario.es, dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias del Caribe denunciaron presuntas agresiones sexuales, acoso y abuso de poder ocurridos en 2021.

→ Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi: La señal deportiva inicia un proceso de recorte de personal y dejará de operar como marca independiente en el país, mientras Izzi concentrará la transmisión de sus contenidos.

→ Futbol, nostalgia y Mundial 2026: Monterrey vive el Juego de Leyendas este sábado 17 de enero: El Estadio Monterrey será sede del Juego de Leyendas, un partido que reunirá a ex figuras del futbol mexicano e internacional como parte del camino rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

→ Tigres vs Toluca abre una Jornada 3 de alto voltaje en el Clausura 2026: El duelo entre felinos y Diablos inaugura la fecha, misma que también incluye los choques de Chivas ante Querétaro y Cruz Azul frente a Puebla.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué adultos mayores reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 15 al 28 de enero?: De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de los 6 mil 400 pesos del bimestre enero-febrero de 2026 se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

→ Se aproxima Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 29 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío 29 afectará al Territorio Mexicano

→ SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria: ¡Padre, madre de familia y tutores, esta información te puede interesar! Estos son los requisitos y edades.

→ Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa: La Conavi impulsa el programa Viviendas para el Bienestar, que contempla subsidios y financiamiento para comprar una casa.

→ Mujeres con Bienestar 2026: fecha del primer pago de 2026 y cómo consultar el saldo: El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México confirmó que el primer depósito bimestral de 2026 se realizará para mujeres de 18 a 63 años.