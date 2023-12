Por: Itzel Roldán, Mélida Puertos Rumayor y Fernanda de Nigris

Círculo de Oro 2023 es la muestra de que solo los jóvenes tomamos los sueños que parecen imposibles y los transformamos en cosas admirables. Y de que sí, somos únicos y diferentes, pero empáticos y conscientes. Seguir o romper las reglas son cosas del pasado: lo de hoy es crear normas, inventar tu propio camino, emprender aventuras, proyectos y negocios. Cualquier “no” que encontremos en el camino solo está esperando a que lo convirtamos en un sí definitivo.

Las 50 historias de esta edición son desafiantes. Encontrarás a un biólogo que estudia los caballos fósiles, un par de niños que fueron admitidos en la universidad, un montañista que llegó a la cima del Broad Peak en los Himalayas, una creadora de contenidos trabajando en un programa de Disney, una luchadora en el podio de los Panamericanos, una futbolista pateando fuerte en la Liga MX Femenil o un boxeador que ayuda a poblaciones desfavorecidas por medio del ring; a jóvenes que transforman tareas en empresas para mejorar la distribución del agua potable en México o innovan en aeronáutica. Son 50 jóvenes que la están haciendo en grande.

Todos, todas y todes son una bella explosión y la lente de Karla Sotelo los retrata con el pantone perfecto. Cada color no es un tono, es una declaración. Audaces, capturan esa rebeldía, esa valentía, a los más osados. Nos cuenta una historia, no solo de cómo nos vemos, sino de lo que sentimos.

Bienvenidos a Only The Young. Esperamos que sus historias les marquen, como hicieron con nosotras, y les transmitan la convicción de que, como sociedad, debemos invertir en el potencial de las nuevas generaciones. Estamos emocionadas de ver cómo sus logros seguirán dando forma al mundo que compartimos. The sky is the limit!